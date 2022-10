''Monotonía'' de Shakira ft. Ozuna: ¿Qué dice la nueva canción y su ''indirecta'' a Piqué?

Shakira podrá no estar pasando su mejor momento personal, según ella misma confesó a una revista en la que dijo estar viviendo la etapa más "oscura" de su vida. Sin embargo, en el ámbito profesional la colombiana ha logrado transformar su crisis y reciente ruptura en una serie de éxitos que la han reconectado con su público.

Ejemplo de ello es su reciente colaboración con Ozuna, "Monotonía", la cual a pocas horas de su lanzamiento ya acumula más de 35 mil reproducciones a través de YouTube.

Se trata de un tema de estilo bachata, en el que Shakira deja ver en sus imágenes la crisis personal que ha estado viviendo con su reciente separación del futbolista Gerard Piqué, cuya sonada relación con Clara Chía se ha visto en el foco de titulares de espectáculos.

No obstante, para los fanáticos de la colombiana ha quedado claro que "Monotonía" contiene un mensaje de empoderamiento en el que Shakira parece advertir que ha puesto bajo llave su corazón, para no volver a verse "despedazada" por un duro golpe, como supone la presunta infidelidad de la que fue víctima por parte del defensa de Barcelona.

Al menos eso parecen indicar las imágenes del vídeoclip que ya se encuentra disponible en varias plataformas.

''Monotonía'', ¿una nueva indirecta para Piqué? Esta es la letra de la canción

No obstante, y a pesar de lo que pareciera ser una clara indirecta a que Shakira no salió del todo bien de la relación con el padre de sus dos hijos, Milan y Sasha, la cantante colombiana inicia su tema con una aclaración: "No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía".

Esta es la letra de la canción "Monotonía" de Shakira con Ozuna:

No fue culpa tuya ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

Lo tuyo y haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Y lo peor es que

No fue culpa tuya ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

De repente ya no eras el mismo

Me dejaste por tu narcisismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Ehh ehh ehh

Tu distante con tu actitud

Y eso me llenaba de inquietud

Tú no daba ni la mitad

Pero sí sé que di más que tú

Estaba corriendo por alguien

Que por mí ni estaba caminando

Este amor no a muerto pero esta delirando

Ya de lo que había ya no hay na

Te lo digo con sinceridad tu estas frío como en navidad

Es mejor que esto se acabe ya

No me repita la movie otra vez que esa ya la vi

Bebe yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí

Es un adiós necesario lo que un día fue increíble

Se volvió rutinario

No me saben a nada tus labios

Ahora es todo lo contrario

Y lo peor es que

No fue culpa tuya ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Y te olvidaste de lo que un día fuimos

Aunque no hace referencia directa a Piqué, tal parece que Shakira reclama el hecho de que el futbolista aparezca constantemente en artículos que hablan sobre su reciente relación, mientras ella se enfoca en la promoción de sus temas musicales.

En respuesta, sus seguidores no tardaron en mostrar su apoyo, celebrando que "Monotonía" guarde detrás de sí un mensaje de amor propio:

GRITALO!!! #Shakira que esto debe de ser frase iconica ???????? mi Shakira JAMÁS decepciona y con esta frase me lo demostró más ?? pic.twitter.com/BXor8DLU0W — Karla Vanessa (@KarlaZelaya1703) October 20, 2022

TU NO DABAS NI LA MITAD PERO SI SÉ QUE DI MAS QUE TÚ #Shakira #Monotonía pic.twitter.com/HeDLW4vvO7 — bessuvia uD83DuDC9C (@bessuvia) October 20, 2022

Algunos seguidores incluso notaron "referencias" que recuerdan a Gerard Piqué: