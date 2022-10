ESPAÑA.— La desaparición de Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel, sigue siendo un misterio que se continúa queriendo resolver a pesar de haber pasado años desde que se dio a conocer. Sin embargo, recientemente se ha dicho que los restos de la esposa de Luisito Rey podrían haber sido encontrados en una fosa común en España.

Asimismo, este "hallazgo" podría comprobar la teoría de que fue el papá del cantante quien mató a su esposa tras haberse separado.

Hallan supuestos restos de la mamá de Luis Miguel, Marcela Basteri

De acuerdo con TVyNovelas, Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, contó a su círculo cercano que encontró el cuerpo de su mamá, Marcela Basteri, el cual presuntamente fue hallado en una fosa común en España.

Sin embargo, aún falta que se realicen pruebas de ADN Luis Miguel y su hermano para confirmar que se trata de su mamá, el medio mencionado indicó que de muy buena fuente sabe que los hermanos acudirían a hacerle el examen para comprobar el parentesco.

Cabe destacar que durante muchos años, varias han sido las líneas de investigación que se han abierto para encontrar posibles pistas sobre el paradero de la mamá del intérprete de "La Incondicional", sin embargo, a pesar de los esfuerzos no se ha encontrado nada, al contrario solo se han generado nuevas preguntas.

¿Los hijos de Marcela Basteri se realizarán pruebas de ADN?

Hasta el momento ninguno de los hijos de Marcela Basteri ha hablado al respecto o ha reclamado el cuerpo que presuntamente podría ser el de ella, pero se espera que Alejandro Basteri y posteriormente sus hermanos se sometan a pruebas de ADN.

La confirmación de esta prueba pondría poner fin a la búsqueda de Luis Miguel por encontrar a su mamá, asimismo, se podría resolver todas las dudas sobre la posible causa de su muerte o desaparición.

¿Qué le pasó a Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel?

La última vez que se vio a Marcela Basteri con vida fue en los años 80, cerca de 1986, cuando Luis Miguel tenía solo 16 años.

De acuerdo con lo contado en “Luis Miguel, la serie”, la mamá del cantante se habría mudado a su natal Italia con su hijo menor Sergio, dejando a 'Micky' y Alejandro en México a cargo de su papá, Luisito Rey, de quien se habría separado tras años de abuso y violencia doméstica. Pero tras ser citada en España por su aún marido, ella desapareció.

¿Luisito Rey podría ser el responsable de la muerte de Marcela Basteri?

El actor Andrés García, quien era amigo del papá de Luis Miguel, aseguró que Luisito Rey le pidió ayuda para “matar” a su propia esposa, pues de algún modo le estorbaba para tener el poder completo sobre la carrera de ‘El Sol de México’.

“El Negro (Durazo) me dijo: ‘Oye, Luisito me está pidiendo que haga esto’. Le dije: ‘Eso es una barbaridad. No puedes hacer eso’… Fuimos muy amigos en una época, luego me hizo dos barbarrajadas y ahí lo corté. Era una mala persona, era un perfecto hijo de su pelona. Él no respetaba a nadie, tomaba ventaja de todo el mundo”, comentó el histrión en una entrevista.

En distintas teorías señalan al papá de Luis Miguel como quien le arrebató la vida a Marcela Basteri.

Supuestamente, Luisito Rey la citó con engaños en una residencia de la familia Gallego en, las Matas, España, para asesinarla y después fingir su desaparición. Su cuerpo supuestamente habría sido enterrado en la propiedad, pero ahora se sabe que podría haber sido aventado a una fosa común.

¿Cuándo fue la última vez que Luis Miguel vio a su mamá Marcela Basteri?

Sobre la última vez que el cantante vio a su mamá existen dos versiones, una en la que se apunta que fue en un concierto de su hijo en Luna Park, Buenos Aires, en el que 'El Sol' tenía solo 15 años.

Aunque hay otra versión por parte de uno de los managers de Luis Mi, Jaime Vas, quien contó que el encuentro final del cantante con su madre fue en 1986, en el Aeropuerto de Madrid.

Después de eso supuestamente se vio a Marcela en el Aeropuerto de Italia en septiembre del mismo año; tras ello nunca más se supo de ella.? De acuerdo con versiones oficiales de la familia, antes de eso, ella estuvo en contacto telefónico con su tía Adua.