¿Jenni Rivera está viva? Aseguran que a ''Chiquis'' le traicionó el subconsciente (Vídeo)

Chiquis Rivera, hija de la cantante Jenni Rivera, habría confesado "por error" que su madre, la llamada Diva de la Banda, estaría viva, reafirmando así las teorías de que fingió su muerte, hace ya casi diez años.

Y es que los fanáticos de Jenni Rivera no dejaron pasar por alto sus declaraciones en el programa "Pinky Promise", donde "Chiquis" Rivera fue cuestionada por Karla Díaz sobre el idioma que usa para comunicarse con su familia, es decir, si habla con ellos en español o en inglés.

Al respecto, la hija de Jenni Rivera sorprendió al contestar:

En un vídeo que se hizo popular en TikTok sobre el programa, del cual hace eco "El Heraldo USA", algunos internautas señalan que el subconsciente le traicionó a la también cantante, quien enfrentó varios desacuerdos con su madre, antes de su fallecimiento.

Algunos consideran que "Chiquis" intentó enmendar su "error" culpando al tequila que estaba tomando de hablar en presente sobre su madre e inmediatamente aclaró:

"Pero algo que me inculcaron mis abuelos fue escuchar música en español, ver la televisión, todo eso me ha ayudado. No quiero escucharme mal, a veces si se me traban las palabras, pero tengo ese deseo de aprender y ser mejor".