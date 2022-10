Britney Spears Vs. Selena Gomez: ¿Se pelearon? Indirecta por un discurso de 2016 desata la polémica

Selena Gómez asistió a la boda de Britney Spears, pero al parecer pasaron de ser mejores amigas a una declaración de guerra por parte de esta última a la intérprete de "Calm Down".

Y es que a pesar del mensaje de apoyo que recibió de la exchica Disney tras consumar su libertad de la tutela de su padre, Britney Spears parece haber cargado en su contra, luego de que Selena Gómez le diera "unfollow" (dejar de seguir) en Instagram, tras una publicación de la ex Princesa del Pop en el que criticaba a Christina Aguilera.

"Descubrí que solo había una forma de lucir delgado: pasar el rato con gente gorda", escribió en aquella ocasión la intérprete de "Toxic", respecto a un espectáculo de Christina Aguilera en el que presuntamente criticó que sus bailarines tenían sobre peso.

Ante la ola de críticas en aquella ocasión, Britney Spears finalmente se disculpó en redes sociales, admitiendo que su publicación era parte de sus propios traumas sobre su cuerpo, lo cual, dijo, ha cargado durante varios años.

Sin embargo, tras dicha publicación, Selena Gómez y Paris Hilton dejaron de seguir a su amiga Instagram, aunque no emitieron una declaración sobre el por qué.

¿Britney Spear tachó de ''hipócrita'' a Selena Gómez?

En la polémica reciente, aunque no mencionó su nombre, Britney Spears al parecer lanzó una dura indirecta a Selena Gómez a la que tachó de "hipócrita" antes su crítica sobre los cuerpos en Instagram.

Como los fanáticos de la rubia intérprete tienen presente, tras lograr la libertad de su tutela legal, ésta ha compartido varias imágenes suyas en poses sugerentes, la mayoría sin ropa o en topless, algunos con mensajes confusos que han preocupado a sus seguidores sobre su estado emocional y mental.

Es en dicho contexto que Britney Spears al parecer tomó a mal un discurso que Selena Gómez pronunció en 2016 durante los AMA's, en el que recibió un galardón por el éxito de "Ice Cream", una colaboración con el cuarteto de K-Pop BlackPink.

"¿No te encanta el descaro de las mujeres que se mantienen firmes recibiendo premios y hablan sobre sus creencias acerca de no mostrar sus cuerpos en Instagram? Dicen 'Esto NO es algo que yo haría", pero esas mujeres son las mismas que obtienen videos con un presupuesto de 4 millones de dólares sobre chupar y lamer helado casero!!!!", escribió Britney para acompañar una de sus fotografías en traje de baño.

"¡Estas otras chicas no tienen más que hermosos cuerpos! ¿A quién le importa si la alardean? ELLOS DEBERÍAN !!! Entonces, la próxima vez que vea a alguien con un video de gran presupuesto chupando piruletas (paletas) pero dando discursos justos avergonzando a otras mujeres por exponer sus cuerpos, me gustaría decirles a esas personas que no sean hipócritas mientras chupan su piruleta con un ENORME presupuesto... ¿por qué te opondrías firmemente a que las chicas reciban atención COMO TÚ y no tengan absolutamente nada????"

El discurso de Selena Gómez en los AMA's 2016

No obstante, Britney Spears no tardó en recibir una ola de comentarios sobre cómo había mal interpretado las palabras que Selena Gómez emitió durante su discurso de aceptación en 2016. La también actriz dijo:

"Es correcto decir que muchos de ustedes saben todo sobre mi vida, me guste o no. Tuve que parar, porque lo tenía todo, pero estaba rota por dentro. Aguantaba para no defraudaros, pero aguanté demasiado y me deje caer", cita QMode. "No quiero ver sus cuerpos (sexualizados) en Instagram, quiero ver lo que hay aquí (señala su corazón). No estoy tratando de obtener validación y no lo necesito más (...) Solo quiero decir desde el fondo del corazón que soy afortunada por poder compartir los días con la gente a la que quiero. Si están rotos, no tienen que estarlo".

El discurso de Selena Gómez fue muy bien recibido entonces, pues la cantante sufrió varios episodios sobre su peso, que fue ampliamente criticado por los medios de comunicación. Lo anterior mientras enfrentaba una crisis emocional y mental, tras la operación que tuvo que afrontar por un riñón, debido al Lupus que padece; siendo esta una enfermedad degenerativa.

Selena Gómez actualmente promociona un documental sobre los puntos claves de su vida.

Britney Spears contra Selena Gómez

Tampoco es la primera vez que Britney Spears parece atacar a Selena Gómez, pues incluso en meses pasados estuvo compartiendo vídeos suyos bailando canciones de Justin Bieber, exnovio de la intérprete de "Lose You To Love Me".

En aquella ocasión escribió: "Sintiéndome yo misma con Justin Bieber... ¿¿Ofendida?? ¡¡¡No me mires!!!".