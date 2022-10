Dulce María y David Zepeda protagonizarán "Pienso en ti"

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- Dulce María juntará dos de sus más grandes pasiones que es la actuación y la música en "Pienso en ti", con lo que regresará a las telenovelas en esta historia original producida por Carlos Bardasano y con David Zepeda de pareja protagónica.

La más reciente ocasión en que estuvo la cantante en un melodrama de Televisa fue en el 2016 en "Corazón que miente" en donde encarnó a una villana y después en el 2020 terminó de grabar un proyecto con un formato diferente, con mucha acción en "Falsa identidad" para Telemundo.

Ahora encabezará esta nueva historia que le emociona porque involucra la música y que alternará junto con su faceta de madre, informó durante el claquetazo por el inicio de grabaciones.

"Es la primera vez que voy a hacer un proyecto así de grande y demandante como lo es una telenovela, que obviamente yo también me había resistido porque tengo a mi bebé que tiene apenas dos años, está chiquita, me voy y llora".

El señor Bardasano está confiando en ella para su personaje principal, lo cual agradece la exRBD, quien adelantó que la trama estará llena de valores, música, amor, cosas reales, personajes humanos.

"Lo que estábamos platicando hace ratito en la lectura es que mi personaje tiene ese sueño de ser cantante, entonces yo Dulce es como olvidar todo lo que he vivido".

Dulce María divide su tiempo

La artista de 36 años considera que este proyecto es muy absorbente, todavía sigue leyendo los capítulos y hace más de un mes ha estado grabando canciones para esta teleserie. También deseaba entrarle a la composición en los temas que se escucharán en la novela pero definitivamente no le da tiempo con todas las actividades que tiene diariamente

. Al preguntarle si se ve reflejada con su personaje ella respondió que sí y no, pues su papel "no sabe nada de las cosas, digamos que de las piedras que pueda haber en el camino".

A pesar de los obstáculos, su personaje buscará cumplir sus sueños con una inocencia y de no saber nada de lo malo que pueda haber de por medio. "No sé cómo le voy a hacer, me estoy repartiendo, pero apenas el lunes vamos a empezar oficialmente a filmar", platicó la artista en el salón 16 del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.