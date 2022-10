Son Ye Jin y Hyun Bin: ¿Niño o niña? La pareja responde y anuncia cuándo nacerá su bebé

Son Ye Jin y Hyun Bin, quienes en marzo de 2022 formalizaron su relación frente a un altar sumando a su alegría el anunció de un embarazo en junio pasado, finalmente compartieron con sus seguidores cuál es el sexo de su bebé, además de la próxima fecha del nacimiento.

“El hijo de Son Ye Jin y Hyun Bin es un niño. El bebé nacerá en diciembre”, informó brevemente la agencia de representación de la actriz citada por Soompi.

“Son Ye Jin se encuentra actualmente en muy buen estado de salud. Se está preparando tranquilamente para el nacimiento [de su hijo]”.

Desde el anuncio de su embarazo, la actriz de 40 años ha continuado con sus compromisos labores, compartiendo imágenes en sus redes sociales, en los que pocas veces deja ver su pequeño vientre.

Y es que, a pesar de que su edad no es un suceso fuera de lo común en Corea del Sur respecto a los embarazos, lo cierto es que la actriz decidió compartir de forma temprana su dulce espera, hablando honestamente sobre sus temores ante lo que esto implica para su cuerpo y su salud.

"Hoy quiero compartir cuidadosamente algunas noticias alegres. Una nueva vida ha llegado a nosotros… Todavía estoy un poco aturdida, pero siento cambios en mi cuerpo todos los días con preocupación y emoción", escribió en junio pasado.

"Antes de que se haga más tarde, estoy compartiendo esta noticia con fans y conocidos que deben haber estado esperando tanto como nosotros. Nos aseguraremos de proteger la vida valiosa que nos ha llegado".

¿Quién es Son Ye Jin?

Nacida el 11 de enero de 1982 en Daegu, Son Ye Jin cuenta con una amplia trayectoria en los dramas coreanos, que inició en el 2000 con la película "Secret Tears".

Su versatilidad le han valido varias críticas positivas en Corea del Sur, donde ha cosechado éxitos como "Aroma de verano" (2003), "Un momento para recordar" (2004) y "April Snow" (2005). Además de "Alone in Love" (2006), "Mi mujer se ha casado" (2008), "The Pirates" (2014).

A pesar de su amplia trayectoria, y de ser popularmente conocida por los fanáticos de los K-Dramas (dramas coreanos o doramas), la actriz encontró una amplia acogida internacional cuando en 2019 protagonizó "Crash Landing on You (Aterrizaje de emergencia en tu corazón"), que debutó a través de Netflix.

En dicha producción se vio acompañada de Hyun Bin (de 39 años), desatando una serie de rumores de citas entre ambos. La pareja confirmó en enero de 2021 su relación, pero negó tener planes de boda.

No obstante, el 31 de marzo de 2022 -y ante la fantasía de todos los espectadores de "Aterrizaje de emergencia..."- Son Ye Jin y Hyun Bin se casaron en un evento que fue catalogado como "la boda del siglo" en Corea del Sur, siendo dos de sus estrellas más reconocidas de la televisión.