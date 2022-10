Yadhira Carrillo revela la verdad del supuesto romance con joven italiano (Vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Yadhira Carrillo responde a la versión que circula sobre que está estrenando romance con un hombre italiano menor que ella.

La actriz, esposa del abogado Juan Collado, preso desde hace más de tres años, acusado de extorsión y tráfico de influencias, dijo que se toma con calma lo que hablen de ella o de su esposo. "Háganme la buena", dijo Yadhira sobre esta versión que la relaciona con un hombre de 35 años; sonriente y con calma, Carrillo platicó con el programa "¡Siéntese quien pueda!" sobre el momento que vive con su gran amor Juan Collado.

“Hay gente que necesita comer de la gente que está en desgracia; nosotros somos de las personas más vigiladas, más escuchadas por las autoridades a raíz del asunto de Juan desde hace muchísimo tiempo”, dijo, y enfatizó que en tres años cuatro meses no le han encontrado nada turbio a su esposo. Sobre el supuesto nuevo romance, Yadhira asegura que su esposo está enterado de lo que se dice al respecto. "No caray, no hay novio; mi esposo cuando lo vio le dio bastante risa"; la actriz asegura que tiene un marido que la ama, que está al pendiente de ella y un grupo de amigos que los apoyan. "Dentro de todo, soy muy afortunada, tengo quizá todas esas cosas que a esa gente les falta, que es amor", consideró.

Visitas al reclusorio

A pesar de que en los últimos años Yadhira y Juan Collado han pasado por momentos difíciles, la actriz ha dicho que su amor se ha fortalecido, pues lo visita en el reclusorio desde que el abogado, y exesposo de la también actriz Leticia Calderón perdió su libertad.

La protagonista de "Amarte es mi pecado", negó que fuera dueña de una lujosa propiedad en Estados Unidos, como circuló recientemente, y aplaudió que Luciano, hijo de su esposo y de Leticia Calderón, pronto se independice, pues ya tiene departamento. "Qué alegría me da, mi chiquito hermoso, ese niño es una luz en el camino de cualquier persona, lo queremos, lo amamos", dijo.