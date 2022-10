Eugenio Derbez es captado fuera de casa tras grave accidente: Vídeo

LOS ÁNGELES.— Eugenio Derbez sigue recuperándose tras sufrir un terrible accidente que le causó que el hombro derecho se le fracturara en más de 15 partes. Aunque él y su esposa han afirmado que se encuentra en terapia física para mejorar la movilidad de su hombro, el actor se ha mantenido alejado de los reflectores, pero recientemente fue captado fuera de su casa, incluso se le vio de "paseo".

Eugenio Derbez es captado fuera de casa tras grave accidente

A semanas de que el propio Eugenio Derbez revelará cómo fue que se fracturó el hombre derecho, las cámaras de un programa de espectáculos captaron al también comediante cuando estaba regresando a su casa.

Las imágenes generaron asombró, pues desde que Alessandra Rosaldo emitió un comunicado en el que informó del accidente de su esposo, no se había visto al también productor fuera de su casa en Los Ángeles.

Fue durante una emisión de la emisión de "Estrella TV", en el que se compartió un pequeño clip en el que se mostró la aparente mejoría de Derbez.

En el vídeo se puede observar a Eugenio y Alessanda, quienes están llegando a su domicilio en una camioneta blanca. Asimismo, se muestra como el humorista con mucha calma se baja solo del vehículo, pero de repente alguien se acerca para detenerle la puerta del auto y evitar que se le cierre.

Tras la difusión de estas imágenes, sus fans han reaccionado con gran alegría, pues consideran que el actor y comediante se está recuperando rápido.

¿Qué le pasó a Eugenio Derbez?

Luego de que la cantante y actriz Alessandra Rosaldo emitiera un par de comunicados con escasos detalles sobre el accidente que sufrió Eugenio Derbez, varias teorías entornó a este percance se generaron de inmediato. Entre las más polémicas figuró que tuvo un aparatoso accidente vehicular y que su propio hijo Vadhir Derbez lo golpeó.

Debido a todos los rumores generados, el pasado 18 de septiembre, Derbez explicó que se encontraba jugando con un visor de realidad virtual cuando tropezó con algo y se cayó, generando que se fracturara el hombro en más de diez partes, por lo que tras la operación que se le ha realizado, tendría que acudir a terapias de rehabilitación.

“En el momento en el que tropiezo, la realidad virtual me hizo creer que caía desde el edificio. No sé qué moví y me tropecé; me caí con todo mi peso sobre el codo y empuja al hueso, el húmero, y se me sale el hueso. Ahí supe que tenía una fractura muy seria”, detalló Eugenio Derbez.

Como se mencionó, el actor habría decidido alejarse del medio del espectáculo para enfocarse en su pronta recuperación, debido a ello internautas se han volcado con mensajes de aprecio y buenos deseos hacia el famoso.