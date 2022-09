CIUDAD DE MÉXICO.— Eugenio Derbez sufrió un aparatoso accidente el pasado 29 de agosto, debido a la severa lesión en el hombreo, el actor y director tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, en el programa "Chisme No Like" se dijo que el también comediante habría sufrido un infarto y no una caída como la esposa del histrión indicó en un comunicado.

No obstante, Alessandra Rosaldo ha puesto fin a las especulaciones y ha revelado cuál es el estado de salud de su marido tras ser sometido a una operación.

Alessandra Rosaldo revela que el hombro de Eugenio Derbez podría ser reemplazado

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la esposa de Eugenio Derbez manifestó que el actor de "CODA" fue sometido a una larga y complicada operación debido a la grave fractura que sufrió, y aunque la cantante señaló que la operación fue todo un éxito, reveló que el protagonista de "No se aceptan devoluciones" podría volver a ser intervenido para que le reemplacen el hombro.

Si bien Alessandra Rosaldo aceptó responder a los medios de comunicación que la esperaba a su llegada a la Ciudad de México, la también actriz dijo que “los detalles, prefiere que más adelante los comparta él”.

No obstante, los reporteros insistieron en cuestionar a Alessandra sobre cómo se encuentra Eugenio Derbez tras la caída donde sufrió varias fracturas y si el accidente que sufrió fue en el trabajo, o por estar jugando videojuegos como se dijo, a estas preguntas la intérprete de "Amor de papel" indicó:

“Es que el dolor es muy fuerte... uno piensa que de una caída no pasa nada... La verdad no voy a compartir ningún detalle de lo que realmente te sucedió, hasta que en su momento, él lo quiera compartir”, externó con seriedad la esposa de Derbez.

“Me imagino todo lo que se armó, lo entiendo, pero no estaba filmando”, agregó Alessandra en referencia a las especulaciones que se hicieron sobre que supuestamente el actor se accidentó mientras rodaba una película.

Alessandra Rosaldo revela cuál es el estado de salud de Eugenio Derbez y dónde se encuentra

Aunque la esposa de Eugenio Derbez no compartió detalles del accidente, sí aclaró cuál es el verdadero estado de salud del comediante.

Alessandra Rosaldo destacó que su marido necesitará reposo y rehabilitación. Asimismo, la integrante de la gira 90 Pop Tour dio a conocer que Derbez “ya se encuentra en casa”. Sin embargo externó que los doctores le advirtieron a Eugenio que la recuperación será muy lenta, pero podrá salir adelante.

“La recuperación será lenta, la rehabilitación será larga muy larga, todo depende mucho del cuidado y de cómo lo apapachemos en casa... mi mamá está con él, está bien”, puntualizó la cantante.

Sobre el estado anímico de Eugenio señaló que está bien: “Está muy apapachado, está bien, con mucho dolor, pero está bien... La peor parte será la de la recuperación", concluyó la actriz.

Alessandra Rosaldo también agradeció profundamente todos los mensajes que recibió su esposo de parte del público y amigos, quienes le han demostrado mucho cariño y apoyo en estos momentos difíciles.

“Tuvimos que apagar el teléfono porque no dejaba de sonar. La cantidad de mensajes, de amor, de bendiciones y de luz y de cariño que hemos recibido es abrumador... Lo que pusimos en el comunicado es cierto... muchas gracias”, finalizó la actriz.

¿Cómo fue la caída de Eugenio Derbez que le fracturó el hombre en varios pedazos?

El periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa ''Sale el Sol'', señaló que Eugenio Derbez se tropezó mientras jugaba con un casco de realidad virtual, junto a su hijo Vadhir Derbez; fue así como supuestamente terminó fracturándose el hombro.

"Estaba en Atlanta, Georgia, con su hijo Vadhir, entonces se puso un casco de realidad virtual, y tienes que correr, subir, saltar, y se pegó con algo... Se rompió en 10 u 11 pedazos el hombro, entonces lo iban a operar allá, pero vieron que estaba polifracturado, que había partes que estaban pulverizadas, y les recomendaron trasladarlo a Los Ángeles", dijo el también presentador de TV sobre cómo se accidentó Derbez.