¿Quién es la esposa de Mauricio Barcelata? Maria José Suárez agredió a un menor de edad

Mauricio Barcelata y su esposa, Maria José Suárez, se encuentran en medio de la polémica luego de que en redes sociales exhibieron una presunta agresión de ella a un menor de edad, el cual presuntamente era un niño que estudia en la misma escuela que sus hijos.

A través de Twitter fue que varios internautas comenzaron a acusar a la modelo de agresiva y "corriente", e incluso aseguran que ya solicitaron a la escuela una orden de restricción. Esto es lo que se sabe.

La cuenta de Twitter conocida como "Soy Carmelita" exhibió frente a sus miles de seguidores, que al esposa de Mauricio Barcelata, María José Suárez acudió a Ciudad Universitaria por un evento deportivo de sus hijos, sin embargo, al ver que iban perdiendo, comenzó a gritar y decir groserías a los demás competidores, que obviamente eran niños menores de edad.

"La mujer asistió a apoyar a sus hijos y al ver que iban perdiendo, como vil carretonera comenzó a gritar como loca, ante el asombro de los demás padres de familia, lanzando improperios a uno de los niños que competía con sus hijos. De pu... y pocos huevos no lo bajó"

Incluso, en otro tweet reveló que la comenzaron a graban y cuando se dio cuenta, amenazó con que su esposo era Mauricio Barcelata y era famoso, por lo que si lo publicaban se las iban a ver con él, pues tenía muchos contactos.

Cabe mencionar que otro usuario de la misma red social llamado, "La reina sin corona" aparentemente fue testigo de todo lo que sucedió, y respondió a sus historias asegurando que nadie se metió con sus hijos y que reconociera lo que había hecho.

Además, mostró una foto de CU este viernes y reveló que ni ella ni su hijo asistieron a la competencia de hoy y agregó que los padres de familia estaban haciendo todo lo posible para que la esposa de Mauricio Barcelata, María José Suárez, ya no asista a eventos escolares.

A través de sus historias de Instagram, la esposa de Mauricio Barcelata, reconoció que se "exatló", sin embargo, no dijo nada respecto a los gritos y groserías que le dijo a un niño y mucho menos habló de algún tipo de agresión.

María José Suárez reveló que todo lo hizo por sus hijos, pues no va a permitir que nadie se meta con ellos.

"Sí me confieso culpable, que me engancho a veces con los comentarios... hay veces que uno está más sensible y está bien, no engancharme, tomarme las cosas de quién vienen, pinch*s haters, pero pues a veces pasa", dice la esposa de Mauricio Barcelata