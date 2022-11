Danna Paola sufre un percance, ¿que le pasó a la famosa?

Danna Paola sufrió anoche viernes 11 de noviembre un incidente durante el concierto inaugural de su gira XT4S1S, que comenzó en Guadalajara, Jalisco.

Por medio de sus redes sociales, la cantante informó que sufrió un percance en algún momento del espectáculo, cuando se golpeó en la cabeza y se abrió una ceja.

Debido al accidente, se detuvo el show de Danna Paola por unos minutos, y después de ser atendida por un médico, la también actriz de “Élite” regresó al escenario para continuar con la cabeza vendada.

Hace unos días Danna Paola tuvo que posponer la gira XT4S1S, e incluso lloró durante un enlace en vivo que realizó en redes sociales.

Ahí explicó a sus fans que tenía que posponer sus presentaciones porque parte de su equipo “quedó mal” con la entrega a tiempo de cosas de producción.

Hasta ahora se sabe a detalle cómo ocurrió el accidente de Danna Paola, que interpretaba una de sus canciones y aparentemente se dio un golpe en una ceja, que se le abrió.

De inmediato entraron paramédicos a revisarla y el concierto se detuvo por unos minutos. Afortunadamente no pasó a mayores y a pesar de que le colocaron una venda en la cabeza, la famosa decidió terminar su show.

Por medio de varias fotos que circulan en redes sociales se observa a Danna Paola con la cabeza vendada mientras sostiene un peluche del Dr. Simi vestido con uno de los outfits que utiliza la actriz.

GDLuD83EuDEF6uD83CuDFFBViví la noche más loca de mi vida, literal… jamás me hubiera imaginado que tendría un accidente uD83EuDEE0uD83EuDD15pero lo dimos todo,TODO y se que faltó!Pero no podía no terminar y disfrutar full esta noche tan inolvidable y tan hermosa GRACIAS X TANTO!Nos vemos en febrero! #XT4S1STOUR

En un vídeo grabado por un fan, Danna Paola le explicó a los asistentes al concierto que se golpeó con su rodilla y su ojo se inflamó.

“Les voy a contar qué pasó. Cuando yo me hice hacia atrás creo que me pegué con mi rodilla y se me empieza a inflamar el ojo, dejé de ver, pero yo seguí y Emiliano me empezó a decir… y yo: ‘Mier…, esto está gigante, tengo una bola’, pero no importa, vamos a seguirle”.