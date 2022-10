CIUDAD DE MÉXICO.— Danna Paola causó revuelo al mostrarse vulnerable y platicarle a sus seguidores cómo se ha sentido en medio de los preparativos de su nueva gira. Asimismo, la cantante confesó estar atravesando difíciles momentos, debido a ello tuvo que posponer un concierto... ¿Qué está pasando con la también actriz?

Danna Paola rompe en llanto al tener una crisis emocional

La intérprete de "Oye Pablo" informó que su concierto en Veracruz que estaba previsto para el 22 de octubre, se pospuso para el 26 de noviembre, pero antes de dar este lamentable anunció, publicó una foto de ella llorando, pues admitió estar atravesando por una crisis emocional.

Mediante redes sociales, Danna indicó que en medio del proceso creativo de su gira, se han abierto heridas del pasado y esto le causó un break down emocional, es decir, una crisis emocional que le trajo también mucha ansiedad.

Danna Paola también mencionó de qué manera ha enfrentado estos días difíciles en los que emocionalmente no ha estado bien.

“Nos estamos esforzando mucho para el tour, todo va caminando, hay cosas sucediendo, otras no tanto (que mañana les contaré). Pero además, estoy padeciendo de mucha ansiedad estos días, no quiero fallar en nada y estoy teniendo un break down emocional en el proceso, y aún así trato de mantenerme fuerte”, se sinceró la cantante mientras lloraba.

La intérprete de "Mala fama" también señaló que recordar el pasado le duele y "muchas heridas se están desbloqueando ahora mismo":

“Estoy descubriendo muchas heridas emocionales de hace muchos años que no sé por qué se están desbloqueando ahora mismo escuchando la letra de una canción y me pongo a llorar de la nada abrazando mucho a esa Danna que tenía mucho miedo de ‘ser’ y se enfermaba de la garganta por guardarse las cosas que le dolían por ‘no hacer drama’”, explico la joven actriz.

Y añadió, “Me decían mucho: ‘ay, ya vas a llorar’ y f*ck (car*jo)… Sí, hoy me doy cuenta de que está mal. Llorar no es sinónimo de debilidad, uno tiene que sacar lo que le duele porque en enferma por dentro, y años después se presenta esa herida que no tratamos a tiempo”.

En otro mensaje compartido en sus historias de Instagram, Danna Paola mencionó que su ansiedad se detonó luego de que las cosas con su tour no marcharan muy bien.

“Ayer se me juntaron todas las emociones y parte de mi ansiedad tiene que ver con el proceso creativo de la gira y me estaba preocupando mucho, para mí es mega importante la calidad de un show y este en especial es un espectáculo lleno de detalles que están tomando más tiempo de lo que pensábamos”, explicó la cantante.

Luego de las publicaciones hechas, Danna recibió decenas de mensajes de apoyo de sus seguidores, por lo que en otra publicación, la actriz de la serie Élite agradeció dichas palabras de aliento.

“Gracias infinitas por su amor y sus palabras. Les mando de vuelta toda esa energía bonita y positiva, hoy es un nuevo día”, externó la actriz y cantante.