CIUDAD DE MÉXICO.— Danna Paola causó gran impactó al confesar que recibió una propuesta de matrimonio en Disney, pero la rechazó. Asimismo, la actriz y cantante señaló que esta pedida de mano fue la peor de la vida; ella misma reveló los detalles.

Danna Paola confiesa que le propusieron matrimonio, pero rechazó a la persona

En una reciente entrevista con el programa ‘La Lengua’, Danna habló de una muy mala experiencia con un pretendiente que tuvo y del cual no reveló su nombre, sin embargo, si mencionó cómo fue que esta persona le propuso matrimonio.

La intérprete de "Éxtasis" comenzó relatando que ha vivido todo tipo de experiencias en Disneylandia: “Varias veces de mi vida he pasado por Disney, en muchas situaciones, en todo lo que te puedas imaginar...”.

Danna Paola prosiguió comentando que una de las situaciones más ''locas'' fue cuando le pidieron matrimonio en el parque de diversiones

“Hasta me intentaron proponer matrimonio una vez ahí”, mencionó la actriz de la serie Élite de Netflix, sin poder contener la risa.

Tras la confesión de la cantante, el entrevistador se mostró sorprendido y le respondió, “dijiste que no, obvio”, a lo que ella contestó, “sí obvio, fue un fail (fracaso) total, no, que Dios lo bendiga, caso cerrado ahí”.

Aunque Danna Paola no quiso revelar el nombre de la persona que le propuso matrimonio, sí dejó en claro que no le hizo gracia la pedida de mano e incluso argumentó que no quiere recordar lo que pasó aquel día.

Pese a que el locutor insistía, la cantante no quiso revelar más detalles de la pedida, por lo que se enfocó en mencionar que seguirá con sus planes de gira por México y Estados Unidos.

Cabe destacar que Danna Paola solo ha tenido un noviazgo con Eleazar Gómez y recientemente con el cantante Alex Hoyer, aunque se le ha vinculado sentimentalmente con el actor David Chocarro, el cantante Sebastián Yatra y con el conductor de TV Roger González.