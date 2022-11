Inés Gómez Mont logró desvincularse de una de las órdenes de aprehensión que tenía en su contra pues una juez federal ordenó que se reestudiara el caso debido a falta de fundamentos legales para proceder con la detención de la famosa presentadora.

Recordemos que Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, están acusados de desvío de recursos por más de 12 millones de pesos y además, ambos están involucrados con el crimen organizado, razón por la que la Interpol emitió ficha roja para su captura.

Tras más de un año de búsqueda y que se desconozca el paradero actual de la presentadora y su pareja, desde hace unos meses se dice que se encuentra en la ciudad de México y que está colaborando con las autoridades para que logren desvincularla de todos los delitos que se le acusan.

Ahora, luego de que se revelara que Inés Gómez Mont libró una de las tres órdenes de aprehensión en su contra, se reveló el supuesto plan que siguió para que esto sucediera. Aquí los detalles.

Inés Gómez Mont. Exhiben presunto plan para librar la orden de aprehensión en su contra

De acuerdo con una revista de espectáculos, una fuente cercana a Inés Gómez Mont reveló que ella ya sabía que se libraría de dicha orden de captura, pues "se arregló" con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde tiempo antes.

“Fue algo que se esperaba, porque Inés ya lo había arreglado directamente con el SAT antes de que se dieran los otros dos señalamientos”, reveló dicha fuente

Como lo mencionamos anteriormente, Inés Gómez Mont aún tiene vigentes dos órdenes de aprehensión en su contra: una por delincuencia organizada y otra por lavado de dinero, por más de 3 mil millones de pesos, las cuales fueron emitidas en septiembre de 2021.

Ante estos dos delitos aún sigue prófuga de la justicia, por lo que la exconductora de Ventaneando aún está en riesgo de pisar la cárcel junto con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

"En el delito de fraude se le investiga con 10 personas más, incluido su esposo, Víctor ‘N’, por presuntamente beneficiarse de contratos ilegales por parte de la Secretaría de Gobernación"

La misma revista reveló que el equipo legal de Inés Gómez Mont está trabajando en demostrar su completa inocencia ante las autoridades, pues afirman que se han enseñado con ella debido a problemas que tuvo su esposo con anteriores funcionarios.

"Incluso Inés estaba dispuesta a ayudar a las autoridades para dar con los verdaderos responsables... Es en lo que están trabajando los abogados, pero las autoridades no les han respondido si le brindarán la protección a su clienta a cambio de que les otorgue datos; por ende, ella no se ha presentado y ha preferido desaparecer totalmente de ojo público”, dijo la fuente sobre el caso de la esposa Víctor Álvarez Puga.

¿Dónde está escondida Inés Gómez Mont?

Pese a que hace unos días salió a la luz que Inés Gómez Mont se habría escondido en una lujosa mansión al sur de la ciduad de México la cual actualmente está en venta, ahora se rumora que la famosa presentadora está en Estados Unidos, sin embargo, dicha fuente reveló que nadie sabe realmente donde está, solo saben que está con su familia y que no anda sola.

"Eso no lo saben ni los propios seguidores de Inés Gómez Mont por seguridad, solo sé que no está sola, anda con su familia, pero con la preocupación de pisar las cárcel. Sabe que no puede confiar en nadie, ya que mucha gente podría dar datos de dónde se encuentra", dijo.