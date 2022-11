Niurka explota contra Juan Vidal y confirma violencia: ''me subestimaste, bobito'' (VÍDEOS)

Niurka de nueva cuenta arremetió contra su expareja, Juan Vidal, luego de que él asegurara que su relación terminó porque se fue a República Dominicana, dando a entender que la distancia habría sido el motivo de su ruptura.

A través de una entrevista para Telemundo, el polémico actor dio a conocer que él se encontraba en su país natal por asuntos personales y no podía irse de ahí, sin embargo, le había dicho a la cubana que se fuera con él, para que pudiera "pasearla" y mostrarle un poco más de la isla, sin embargo, ella se molestó e hizo pública la ruptura.

"Ella quedó de acompañarme a República Dominicana, le dije 'vente a Dominicana, aquí te quiero pasear, quiero que disfrutes, que conozcas mejor la isla y ya y me acompañas, estoy acá y no me puedo mover', eso es lo que hice, pero ella se molestó, me bloqueó, ya no tuve comunicación con ella y salió a hablar con el mundo y las redes", dijo el actor

Ante estas declaraciones, Niurka Marcos no se quedó callada y arremetió fuertemente contra su exnovio, pues lo tachó de abusivo, mentiroso, narcisista y de nueva cuenta reveló que vivió violencia dentro de la relación. Esto fue lo que dijo.

Niurka Marcos arremete contra Juan Vidal y descarta reconciliación

Niurka explotó contra Juan Vidal luego de que él dijera que la distancia terminó con la relación e incluso lo tachó de mentiroso, pues dijo que lo único que él quiere es que la gente se crea la mentira que él dio a conocer, sin embargo, la realidad es que él estuvo distante con ella todo el tiempo.

Asimismo, la vedette cubana argumentó que su exnovio la hizo pasar por varias vergüenzas, ya que él siempre estaba por su lado, nunca le hacía caso e incluso reveló que en una ocasión, mientras estaban en un hotel, pasaron días sin hablarse. Debido a esto, Niurka descartó por completo una reconciliación con Juan Vidal.

“Me subestimaste, tan bobito... no Juan, no va haber reconciliación porque no me interesa lo que tu ofreces, no me interesa lo que hagas con tu vida"

Niurka se le va con todo a Juan Vidal

Niurka confirma que vivió violencia con Juan Vidal

Por otro lado, Niurka confirmó que aunque la relación con Juan Vidal sí tuvo momentos muy bonitos y no niega que en un principio era un caballero, la realidad es que él era el que ponía la distancia entre ellos e incluso confesó que sí llegó a ser violento con ella, pues la maltrataba verbalmente.

“En el momento que pausaba, él me trataba muy mal, me hablaba muy mal y discute como si fuera una vieja arguendera, y discute y chancletea como verdulera, igualito que yo, ¿verdad papá?, osea que así como que digamos síper caballero pues no…” dijo Niurka

Niurka se le va con todo a Juan Vidal

Niurka tacha a Juan Vidal de alcohólico y narcisista

Asimismo, Niurka Marcos reveló que Juan Vidal tiene un problema mental, pues es una persona narcisista y siempre quiere quedar como la víctima en todas las situaciones. Además, confesó que ella trató de ayudarlo con su problema de alcoholismo pero él no se dejó.

Niurka se le va con todo a Juan Vidal

La actriz cubana comentó que ella se percató del problema que su exnovio tiene con el alcohol desde el inicio de su relación, pues cuando viajaban en avión durante el desayuno se pedía un whisky, después otro, en la sala de espera tomaba otro más y uno extra para tomarlo en el avión.

Ante esta situación, Niurka le decía a Juan que le bajara al consumo de alcohol por lo que éste se enojaba y aseguraba que es algo que él podía controlar.