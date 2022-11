Myriam Montemayor explota contra los Grammys: ''Yo me merecía una nominación''

Myriam Montemayor, ganadora de la primera generación de La Academia, se encuentra en medio de la polémica luego de que, tras las nominaciones a los Grammys 2023, ninguno de sus proyectos fuera tomado en cuenta por la Academia de la Música en Estados Unidos.

La que fuera también madrina de La Academia 2022, ha estado en polémica tras las peleas que ha tenido con Toñita, y es que tras el regreso del reality a TV Azteca, ambas cantantes comenzaron de nueva cuenta con comentarios negativos entre cada una. Lo último incluso sucedió hace unos días, cuando la llamada "Negra de Oro" acusó de bullying a Myriam y sus seguidores, pues ellos hicieron que su hija intentara quitarse la vida.

Ahora, internautas están acusando a la intérprete de "Como la flor" de ser una egocéntrica tras el mensaje que mandó a los Grammys por no nominarla, pues afirmó que ella es una estrella de renombre y que tienen miedo de que opaque a los demás artistas. Esto fue lo que dijo.

A través de una cuenta de Twitter, se hizo viral una historia de Myriam Montemayor que aparentemente publicó en su cuenta de Instagram en la que, visiblemente enojada, afirmó que estaba muy decepcionada de los Grammys por no tomar en cuenta ninguno de los tres proyectos que ella mandó para su nominación.

Cabe mencionar que Myriam Montemayor aseguró que los Premios Grammy tienen miedo de que opaque a artistas de la talla de Adele, Taylor Swift y BTS, por ser ganadora de "La Academia".

"Tienen miedo que opaque a Adele, Taylor Swift, BTS, etc. Soy una ganadora de La Academia y eso no una premiación y mucho menos unos haters me quitarán"