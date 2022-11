Yahir revela que La Academia fue una pesadilla; exhibe excesos y su paso por la cárcel

La Academia ha sido uno de los programas estrella de TV Azteca y es que han pasado 20 años desde aquella icónica primera generación de la cual salieron grandes talentos como Yahir, Víctor García, Nadia, Myriam Montemayor, Toñita, Raúl Sandoval, María Inés, entre otros.

Sin embargo, la fama y la popularidad que tuvo el proyecto en aquel entonces no fue nada fácil de enfrentar, pues incluso han sido los mismos exalumnos quienes han revelado lo complejo que fue volver a la vida real tras salir de La Academia.

Ahora, fue precisamente Yahir quien habló sobre su experiencia en el reality y aunque reconoce que fue algo que le cambió la vida, también confesó todo lo que vivió entre excesos y hasta enfrentar la cárcel. Aquí los detalles.

Yahir confiesa que La Academia lo llevó a excesos; recuerda su paso por la cárcel

Fue a través de una entrevista en Youtube para el canal de Cora Nelda González llamado "Cara a Cara con Cora" en la que Yahir contó cómo vivió toda la fama que tuvo gracias a La Academia siendo tan jóven y además reveló los excesos en los que cayó, pues gracias a ellos terminó en la cárcel.

"Sí, pasó de todo... Todo era muy nuevo, una nueva manera de vivir, de movernos, de ir de un lugar a otro, estaba muy ocupado, no paraba de hacer discos, novelas, toda la década, estuve muy pegada a la televisión y tenía poco tiempo para mí"

Asimismo, Yahir comentó que esa experiencia había sido la más fuerte que vivió en toda su vida, sobre todo cuando estuvo en la cárcel por conducir a exceso de velocidad y además, en estado de ebriedad.

"Cuando iba a mi tierra, me acuerdo que llegaba a mi casa, y era banda, mariachi, norteño, todo, y un día me paró un policía tomado a exceso de velocidad en una calle en Hermosillo, Sonora, el policía era amigo de mi papá".

El exalumno de La Academia reveló que no lo dejaron irse y lo llevaron a la cárcel que estaba dentro de la comandancia; fue su padre quien logró sacarlo de prisión, sin embargo, le llamó la atención y le dijo que ese no era el ejemplo que le quería dar a su hijo y le pidió que pensara con madurez si ese tipo de vida era el que quería.

"No me dejó irme y me llevó a la comandancia, mi papá fue por mí y me dijo: 'es muy padre lo que estás viviendo, está increíble, me encanta, estoy orgulloso de ti, pero esto no es de un vato profesional, no eres un ejemplo para tu hijo, para tu familia, yo te recomiendo que pienses lo que quieres hacer', y me pegó una sacudida muy fuerte", comentó Yahir.

El cantante e intérprete de "La locura" confesó que era un momento increíble para él, pero que todo se descontroló; además confesó que no puede contar todo lo que pasó, pues aparentemente fueron cosas muy fuertes.

"perdí el control... Pero no puedo contar todo lo que pasó". dijo Yahir

Alumnos de La Academia vivieron ''cosas bestiales'', afirma periodista

Fue el youtuber y periodista Alejandro Zúñiga quien habló sobre lo que le sucedió a Yahir en La Academia junto con sus demás compañeros y confirmó que lo que vivieron fue algo muy fuerte para la edad que tenían en ese momento.

"Cuando salió de La Academia tuvo mucha fama y él se sentía 'Juan Camaney', dice que él vivió todo el desenfreno, pero dicen por ahí que todos los de la Primera Generación vivieron unas cosas bestiales, mucho sexo, muchas drogas, de todo", comentó el periodista.

Además, también reveló que hubo muchas quejas y momentos de tensión porque había quienes estaban siempre con sus papás y no los dejaban hacer nada, mientras que los demás estaban "al aire. Incluso confesó que todos los alumnos de la primera generación de La Academia tuvieron un "desastre mental" y están cargando historias desagradables, pues llegaron a vivir tanto juntos como separados.

"Los que no cargaban con los papás hacían un desastre, se quejaban de que la mamá de Myriam siempre estaba con ella, pero de los que no iban sus papás. Dicen que en la primera gira, los alumnos de 'La Academia' eran tan queridos, tan amados, que obviamente esto generó un desastre mental en ellos. Yo creo que vienen cargando una historia de cosas muy desagradables que llegaron a vivir juntos y separados".