Lanzan carteles de nueva entrega del filme “Avatar”

CIUDAD DE MÉXICO.— Después de más de una década de espera, el público finalmente se está preparando para regresar al mundo de “Pandora en Avatar: El camino del agua”, de James Cameron.

La secuela llega tras el éxito mundial de “Avatar” (2009), que además de ser una historia convincente y un concepto innovador como ningún otro, resultó ser un explosivo éxito de taquilla mundial y se agenció varios reconocimientos, incluyendo tres premios Óscar.

Para promover la secuela, que se estrena el 16 de diciembre, 20th Century Fox lanzó ayer carteles de los personajes, que se hicieron virales en redes sociales.

La nueva historia honra el tiempo que ha pasado desde el lanzamiento inicial y se desarrolla más de una década después de los eventos de “Avatar”.

Narra la historia de Jake Sully (Sam Worthington), su pareja, Neytiri (Zoe Saldaña), y sus hijos. Su vida de felicidad se interrumpe abruptamente cuando la existencia de Pandora se ve amenazada una vez más, por lo que todos ellos se unirán al ejército de la raza Na’vi para proteger su planeta.

Según reveló el realizador James Cameron en una entrevista reciente con la revista “GQ”, un ejecutivo de 20th Century Fox dio el grito en el cielo al enterarse de cuánto duraría la primer cinta de “Avatar” y le rogó al director que la hiciera “más corta” unos meses antes de que se estrenara en cines y rompiera récords de taquilla en el mundo. La película, al final, duró 162 minutos, poco menos de tres horas.

Cameron dijo que el ejecutivo vio el filme en una proyección privada y luego se le acercó con una “expresión de alguien que ha recibido un diagnóstico de cáncer”.

“Dije algo que nunca le había dicho a nadie en el negocio”, recuerda el cineasta. “Creo que esta película va a generar todo el dinero. Y cuando lo haga, será demasiado tarde para que te encante. El momento para que adores la película es hoy. No te estoy pidiendo que digas algo que no sientes, pero sé que siempre lo sabré, no importa cuán elogioso seas con la película en el futuro, cuando gane todo el dinero”.

Y sí, al final “Avatar” se convirtió en la película más taquillera de la Historia, rebasando los 2 mil millones de dólares de recaudación.

Ahora, su secuela, “Avatar: El camino del agua, se espera que dure poco más de tres horas.