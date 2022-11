Conocida como Sor Cristina, monja ganadora de 'La Voz’ Italia en 2014, decidió colgar los hábitos.

Se trata de Cristina Scuccia, quien sorprendió el pasado fin de semana al reaparecer dando una entrevista al programa italiano Verissimo, sin hábitos, con un traje tipo sastre rojo, la melena suelta, maquillada y con un piercing en la nariz.

En 2014, la entonces monja cautivó al público al salir al escenario con su hábito e interpretó la canción No one, de Alicia Keys. Su prodigiosa voz no solo la llevó a ganar el concurso, sino que tuvo una enorme repercusión mediática que traspasó fronteras.

El sitio Aciprensa señala que en a penas en 2019 había realizado su profesión perpetua, es decir, había decidido consagrar su vida a la religión. En aquél momento se dijo que eso confirmaba que el hecho de haber participado en 'La Voz' Italia era para compatir su don.

Ella explicó a la conductora programa italiano Verissimo, Silvia Toffanin, que “La Voz abrió el camino para un cambio evolutivo, pero la decisión vino con el Covid que me obligó a detenerme y mirar dentro de mí”.

“La exposición mediática, con el tiempo, fue el motor de muchas interrogantes. Entré en una crisis, no podía descifrar quién era, comencé el camino con una psicóloga”, comentó.

Cristina Scuccia tomó la decisión de abandonar la vida consagrada. “En un momento dado ya no estaba bien. Es como si mi maduración personal se estrujara en el hábito y sus reglas”, comentó Cristina Scuccia.

Te podría interesar: Christian Nodal es criticado por mirar escote de una fan en pleno concierto (VÍDEO)

“No entendía quién era. Yo nunca he renegado de Dios, pero no me encontraba dentro de mi hábito”, agregó. Sin duda, aquella experiencia fue la semilla de un importante cambio interior que se ha consumado ahora.

Monja ganadora de ‘La Voz’ Italia cuelga los hábitos

Cristina Scuccia nació en 1988 en Vittoria, en Sicilia, Italia. Ingresó a las Ursulinas de la Sagrada Familia a los 19 años.

Cuando fue descubierta por La Voz, la producción contactó a la superiora general de su congregación para ver la posibilidad de que sor Cristina participara en el programa concurso, el cual ganó en 2014.

Cristina Scuccia se mudó hace poco a España donde sigue dedicándose a la música.