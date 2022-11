“Dzereco” y “Nohoch”, solidarios

Con el fin de recaudar fondos a beneficio de La Casa del Actor, Mario y Daniel Herrera, mejor conocidos como “Dzereco” y “Nohoch”, presentarán el próximo miércoles 30 un espectáculo de comedia en el Teatro Armando Manzanero.

En entrevista con el Diario, “Dzereco” y “Nohoch” recordaron que La Casa del Actor es un espacio situado en Ciudad de México donde residen actores de avanzada edad que en la mayoría de los casos no tienen familia.

“Desde hace cuatro años está pasando por una situación económica difícil por un tema con la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que, según los estatutos, tiene la obligación de pasar cierto subsidio, el cual no se recibe”, dice “Dzereco”.

Debido a esta situación, Jorge Ortiz de Pinedo, integrante del patronato de La Casa del Actor, realiza diversas actividades de recaudación de fondos.

Comediantes de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México decidieron seguir los pasos de Ortiz de Pinedo y ya presentaron espectáculos a beneficio de La Casa del Actor en sus ciudades.

“Nosotros dijimos: el Sureste también tiene que tener presencia”, señala “Dzereco”. Entonces, junto con “Nohoch” organizó el espectáculo “Carcajadas con causa”, en el que los hermanos Herrera estarán acompañados de un elenco compuesto por su padre Mario Herrera III, Erik Ávila “Cuxum”, Kenny Calderón “Chayak”, el grupo de teatro Foro H, Fayné “La Voz Mexicana”, Héctor Herrera Jr., Fernando Salvador, Irving Álvarez, Ceci Casanova, el mago Frank y Carlos Eduardo Rico.

“La gente va a poder disfrutar de mucha comedia, de muchos artistas por un solo boleto. Al final es para una buena causa, porque todo lo recaudado en la taquilla se va a ir directo a La Casa del Actor. Todos los que vamos a participar no estamos cobrando un peso”, subraya “Dzereco”.

Daniel Herrera dice a su vez que la gente tiene la percepción de que los actores son ricos. “Hay esa percepción de que el artista es millonario, y no”.

“Además”, continúa, “el artista tiene que ser muy administrado (en sus recursos) porque, así como hay épocas de mucho trabajo, también hay épocas donde no hay nada de trabajo. No pertenecemos a una empresa en la que tengamos un sueldo fijo, no hay Seguro Social..; obviamente, al llegar a la vejez hay muchos colegas que tienen problemas económicos o de salud y para eso está La Casa del Actor”.

Las entradas para el show cuestan $400, $300 y $200 y se pueden conseguir en tusboletos.mx. Más informes al teléfono 9999-08-90-31.— JORGE IVÁN CANUL EK