Anna Ferro quiere toda la herencia de Fernando del Solar; no hay acuerdo con Ingrid Coronado

Fernando del Solar murió hace aproximadamente cinco meses y desde eso, su viuda, Anna Ferro e Ingrid Coronado han estado en una polémica por la herencia que habría dejado el fallecido conductor.

Fue hace unas semanas cuando en el programa Ventaneando se reveló el testamento de Fernando del Solar y la reacción de Ingrid Coronado fue de rotunda sorpresa, pues tal y como ella dijo, no esperaba que dejara desprotegidos a sus hijos: Luciano y Paolo.

El testamento de Fer del Solar dice que únicamente les dejó una propiedad a sus hijos, la cual no pueden hacer nada, pues está en usufructo vitalicio, ya que ahí vive la madre del conductor. Las demás casas y propiedades que tenía, se las dejó a Anna Ferro, lo que en definitiva no le agradó a su exesposa, pues además se enteró que había vaciado el departamento de Cuernavaca que además está dentro de un fideicomiso de los niños, por lo que automáticamente pasa a manos de Ingrid Coronado.

Ante esto, el actor Rodrigo Cachero, uno de los mejores amigos de Fernando del Solar, dio detalles sobre la batalla legal en la que se encuentran Ingrid y Anna por el testamento del actor y reveló que aunque la conductora quiso llegar a un acuerdo, Ferro se negó. Esto se sabe.

Fue durante un evento que Rodrigo Cachero fue cuestionado sobre toda la polémica que hay entre Ingrid Coronado y Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar. El actor respondió que la conductora lo había contactado para decirle que quería llegar a un acuerdo con Ferro y que incluso le pidió su número.

Sin embargo, Cachero también confesó que aunque Ingrid Coronado sí habló con la viuda de Fernando del Solar, no pudieron llegar a ningún acuerdo.

“Supe que Ingrid quiso arreglar las cosas antes de tribunales, le pasé el teléfono de Anna, pero no llegaron a ningún acuerdo”

Recordemos que Ingrid Coronado estaba peleando el departamento de Cuernavaca que Anna Ferro vació y vendió los muebles sin su consentimiento, pues dicha propiedad forma parte de un fideicomiso de sus hijos, además, es la casa que aparentemente, la presentadora les habría prestado para que tanto ella como Fernando del Solar vivieran ahí durante todos estos años.

Esto se sabe porque, de acuerdo con la abogada de Ingrid Coronado, hay papeles que avalan que esa casa en Cuernavaca la compró ella, no Fernando del Solar.

Ahora, luego de que Anna Ferro se negara a llegar a un acuerdo con Ingrid Coronado, la conductora sí peleará por la vía legal lo que le corresponde a sus hijos, incluso ella misma reveló que no había visto nada de dicho departamento porque estaba respetando su duelo, sin embargo, no esperaba que la viuda de su exesposo actuara de esta manera.

Por otra parte, Rodrigo Cachero reveló que no sabía por qué Fernando habría dejado a sus hijos así desprotegidos en su testamento, sin embargo, dejó claro que al parecer solo eran especulaciones y aún se estarían resolviendo diferentes cuestiones sobre la herencia del argentino; el actor dijo confiar en que su amigo fue “equitativo” en lo que les dejó a sus hijos.

"Me parece que Fer estaba como planeando muchas cosas al mismo tiempo y a la mera hora no sé qué se dejó por escrito y qué no... Cuando se abra bien el testamento y cuando se digan bien los fideicomisos, estoy casi seguro de que todo va a estar equitativo” dijo el actor