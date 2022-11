¿De qué murió Héctor Bonilla? Revelan emotiva ''carta'' con la que se despidió de sus hijos

Héctor Bonilla murió este viernes a los 83 años de edad. La triste noticia sobre el fallecimiento del primer actor ha conmocionado al mundo de la actuación y entretenimiento en México, pues era muy querido y reconocido por muchísimas personas.

Fue la Secretaría de Cultura quien a través de su cuenta de Twitter confirmó el lamentable hecho y ahora se ha revelado una presunta "carta" que Héctor Bonilla habría escrito para despedirse de sus hijos antes de morir. Esto es lo que dice.

Fue en 2020 cuando, en una entrevista para Ventaneando, Héctor Bonilla reveló que no le temía a la muerte y que incluso les había hecho una carta de despedida a sus hijos: Sergio, Fernando y Leonor.

De acuerdo con el propio actor, redactó el texto desde hace varios años y se basó en un momento muy importante en su vida y en la de sus hijos, pues era una etapa en la que su hija estaba enamorada "de un gringo", su hijo Fernando se iba a España a estudiar cine y su hijo Sergio "andaba de coqueto por todos lados", por lo que reflexionó sobre la distancia y lo que pasaría el día que él ya no estuviera en este mundo.

“Me di cuenta que me tenía que despedir de una primera etapa de la relación con ellos tres y por eso escribí la carta. Sofía (su esposa) se puso tristísima porque pensó que me iba a morir y que estaba entregando la carta; mis dos hijos grandes estaban desconcertados.", confesó.

Fue en 2020 cuando decidió ponerle música a dicha carta y hacerla una "canción" la cual publicó en su canal de Youtube. Está titulada como "Testamento" de Héctor Bonilla.

En esa misma entrevista, el actor de "Un padre no tan padre" reveló que su testamento ya estaba listo y aunque no dio muchos detalles aclaró que todo lo que dejaba se iba a repartir en partes iguales y cada uno tendría lo que le corresponde.

Asimismo, en aquel momento reveló que de esta vida se llevaría únicamente el profundo amor de sus tres hijos aunque no fueran de la misma madre.

Pese a que hasta el momento se desconoce de qué murió Héctor Bonilla, se sabe que desde el 2019, el actor fue diagnosticado con cáncer de riñón y pasó momentos muy complicados, pues él mismo reveló que no podía tratarse con quimioterapias.

Dicha enfermedad podría ser la causa de muerte de Héctor Bonilla sin embargo, aún nada está confirmado. Fernando Bonilla, hijo del actor, compartió en su cuenta de Twitter un comunicado en el que aseguran que murió en su casa, en paz y en completa tranquilidad rodeado de su círculo más íntimo.

Asimismo, compartieron un epitafio que el mismo actor escribió hace un tiempo para él mismo:

"Se acabó la función, no estén chin**do, el que me vio, me vio. No queda nada" Héctor Bonilla