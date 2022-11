Christian Estrada rompe el silencio tras quitarle su hijo a Ferka y salir de la cárcel (FOTO)

Christian Estrada está en medio de la polémica luego de que le quitara su hijo a Ferka, su expareja, el pasado fin de semana en una plaza comercial. El modelo intentó ponerle una emboscada a la actriz a través de un supuesto fan que se presentó con su abogado y con una orden falsa del Ministerio Público para poder llevarse a su bebé.

Sin embargo, tras la denuncia que hizo Ferka contra Christian Estrada y varias horas en la Fiscalía de la ciudad de México, el participante de "Guerreros" fue detenido y puesto a manos de un juez de control para que determinara su situación jurídica.

Christian Estrada "Sina" fue trasladado al reclusorio norte y acusado de los delitos de; sustracción de menores y usurpación de funciones, sin embargo, el pasado martes salió de la cárcel y quedó en libertad luego de que las autoridades determinaran que su detención fue ilegal.

Cabe mencionar que Ferka ya había denunciado anteriormente a Christian Estrada por violencia familiar y psicológica por lo que aún mantiene una investigación en su contra. La actriz había detallado que no quería llegar hasta este punto, sin embargo, reveló que vive con miedo de lo que le pueda pasar a ella o a su hijo, pues Ferka asegura que la ha amenazado en varias ocasiones y también ha estado acosándola.

A través de su cuenta de Instagram, Christian Estrada reveló el dictamen del juez que lo liberaba de las acusaciones que hizo Ferka luego de que le quitara a su hijo.

Junto a su publicación, colocó un texto donde aclara que no se le involucró “en ningún proceso”, ni se le “atribuyó ningún daño a terceros”.

“Les digo, No se me involucro en ningún proceso ni se me atribuyo ningún daño a algún tercero, porque no lo hay, ni lo ha habido”, escribió