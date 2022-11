Eugenio Derbez sufrió depresión tras su accidente, confiesa su hijo (VÍDEO)

Eugenio Derbez tuvo un fuerte accidente hace aproximadamente cuatro meses y, aunque el pronóstico muy malo, el actor ha seguido su proceso de recuperación y actualmente tiene un mejor estado de salud, pues con la rehabilitación su brazo ha podido tener una evolución.

Ahora, su hijo, José Eduardo Derbez, reveló que su papá estuvo muy "bajoneado", pues tuvo que detener todos sus compromisos laborales, además de estar en reposo absoluto, pues tuvo que estar inmovilizado por varios días. Esto fue lo que dijo.

¿Cómo fue el accidente de Eugenio Derbez?

Durante un vídeo en vivo a través de su cuenta de Instagram, Eugenio Derbez habló sobre su accidente y dijo que en efecto, todo sucedió porque su hijo Vadhir lo convenció de jugar un juego de realidad virtual, sin embargo, el actor relata que para él no coincidía lo que veía con lo que en realidad pasaba.

"Faltando un día para regresar a mi casa, en un pueblito de Georgia, mi hijo me dijo: oye papá vamos a jugar realidad virtual", en fin me convenció, me lo puse (el visor) y tuve este accidente. (En el juego) Yo estaba como en un edificio de 100 pisos y tenía que estar parado en una tablita, entonces me tropiezo y me caigo. Para mi cerebro no coincidía lo que estaba viendo con lo que estaba pasando, entonces no reaccioné como debía y me caí por unos escalones", contó el actor anteriormente.

El percance fue tan grave que estuvo cerca de sufrir una fractura expuesta, por lo que estuvo en los días siguientes inmovilizado y sin poder seguir con sus compromisos profesionales.

Debido a que presentó cinco fracturas grandes y 10 pequeñas, los médicos que lo atendieron le explicaron que probablemente no recuperaría su movilidad al 100%, situación que puede afectar aún más su vida artística.

Eugenio Derbez tuvo depresión por su accidente

Ante esto, en el programa "Ventaneando", José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio y Victoria Ruffo dijo que el actor sufrió depresión luego de su accidente de hombro, sin embargo, ahora está de mucho mejor ánimo y con toda la disposición de recuperarse y salir adelante.

"Estuvo bajoneado los primeros días, ahorita lo siento con mucha actitud y mucha energía".

Agregó que solo se trataron de unos malos días y malos meses para su padre, sin embargo, tienen confianza en que se repondrá más adelante y podrá recuperar su movilidad tanto en el hombro como en el brazo.

Ante la pregunta de si Alessandra ha estado al pendiente de su marido, el también actor de teatro dijo:

"En las buenas y en las malas, así juró ante diosito. Ya es cuestión de ella".

En las últimas semanas el actor de "No se aceptan devoluciones" ha estado más activo en redes sociales, incluso realizó una transmisión con el portero de la selección mexicana, Memo Ochoa, con quien compartió no sólo temas de fútbol sino también el diagnóstico reciente que le proporcionaron sus médicos.

Eugenio Derbez no volvería a levantar su brazo

Mediante la plática que el productor tuvo con Memo Ochoa se dio a conocer que quizá no volvería a levantar su brazo con normalidad.

Si bien en meses anteriores sus hijos habían expresado que en ocasiones veían a su padre decaído, en esta ocasión reapareció con un semblante sano. Además de discutir sobre fútbol, Eugenio dijo que los médicos le habían asegurado: no iba a poder levantar el hombro.

"No más que el brazo; no más de acá. Que nunca más. Y, mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo, pero bueno, estoy muy bien", dijo.

Por su parte detalló que ya le habían retirado el cabestrillo, un aparato que se cuelga del cuello o del hombro para sostener el brazo de una persona lesionada.