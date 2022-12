La Academia. Exparticipante revela que TV Azteca lo obligó a ''salir del clóset''

La Academia es uno de los realitys más famosos en México y este 2022 cumplió 20 años desde la primera generación. Sin embargo, es bien sabido que el programa de TV Azteca ha estado rodeado de varias polémicas desde su inicio y es que en pocas ocasiones se ha visto un participante abiertamente gay en el concurso de canto.

Fue Dennis Arana, participante de la doceava generación quien cambió "las reglas", sin embargo, él ha revelado una polémica confesión al respecto, pues fue obligado a hacerlo ¿por rating? Esto fue lo que dijo.

Dennis Arana, participante de La Academia 2020, reveló en un podcast que la producción del reality y TV Azteca lo obligaron a decir que era gay en televisión nacional para ganar rating y generar polémica.

"Cuando a mí me sacan del clóset pues casi de una forma obligado y no por mi decisión, claro (que me sentí invadido) yo iba a abandonar ese día el proyecto”, indicó.