Yordi Rosado rompe en llanto al recordar a su mamá y a su papá: Vídeo

CIUDAD DE MÉXICO.— Ahora fue el turno de Yordi Rosado de ser entrevistado y compartir con su audiencia los momentos más difíciles que ha atravesado. A través de su programa "La Entrevista con Yordi", Adela Micha platicó con el también locutor, quien terminó rompiendo en llanto al recordar a sus padres.

Yordi recuerda la petición que le hizo a su mamá antes de que muriera

En la emisión más reciente del programa de Yordi Rosado, el cual es transmitido por YouTube, el exconductor de "Otro Rollo" decidió cambiar la dinámica, por lo que en esta ocasión él fue el entrevistado.

En una íntima plática con Adela Micha, Yordi recordó algunos pasajes de su vida, por lo que relató los buenos y malos momentos que ha vivido. Sin embargo, la entrevista se tornó muy sincera y reveladora cuando el también locutor reveló detalles de la muerte de su madre, quien murió a causa de un enfisema pulmonar derivado de su adicción al cigarro.

Rosado recordó que fue un proceso muy difícil ver a su mamá padeciendo durante ocho años dicha enfermedad. Asimismo, Yordi reveló que en las madrugadas es cuando más se quejaba del dolor que sentía.

“Fue muy duro verla sufrir ocho años. Eran las dos de la mañana y la veía despierta le preguntaba: ‘¿qué haces despierta?’ y me decía ‘nada, mi amor, es que no puedo respirar’, debido a su enfisema pulmonar”, comentó el presentador de TV.

La enfermedad de su mamá generó que llagará a odiar el cigarro, pero un un doctor le hizo comprender la situación que se encontraba pasando su madre, fue así como aceptó que ella necesitaba la nicotina.

“La veía sufriendo. Me pelee mucho tiempo con el cigarro, le decía que no fumara porque verla fumar significaba que se estaba matando... Me enojaba mucho hasta que un doctor me dijo que ella nunca iba a dejar de fumar; su cuerpo necesitaba mucho la nicotina”, explicó el también autor.

Finalmente, Yordi Rosado reveló que en los últimos momentos de la vida de su mamá, él y ella hicieron una promesa que hasta la fecha ambos han cumplido.

“Nos hicimos una promesa; me dijo ‘promete que nunca me vas a pagar la luz de aquí porque me da miedo y siento que me ahogo’. Yo le pedí que cuando se muriera no se me apareciera en mi vida, y nunca he soñado con ella. Los dos hemos cumplido”.

El conductor quien cada domingo estrena un nuevo capítulo de sus entrevistas a través de su canal de YouTube, le contó a la periodista que fue su padre quien le dio la noticia del fallecimiento de su madre por teléfono.

Rosado reveló que al fallecer su madre, su papá continuó con sus problemas con el alcohol y tiempo después recibió una llamada en la que le informaron que su padre estaba "raro": "Está actuando raro, está actuando muy extraño, hablando como solo".

Yordi Rosado rompe en llanto al recordar el ingreso de su papá a una clínica psiquiátrica

En la plática con Adela Micha, Yordi Rosado no pudo contener las lágrimas al recordar el ingreso de su padre a una clínica psiquiátrica.

El conductor de programas de Unicable confesó que tras la muerte de su mamá, su papá comenzó a tener comportamientos extraños, por lo que tuvo que buscar ayuda de especialistas.

Yordi explicó que le realizaron un encefalograma a su padre, el cual arrojaba un montón de "bolitas negras", las cuales representaban "pedazos de neuronas que estaban muertas", según le dijeron los médicos, esto debido a los años de consumir alcohol.

Pero el "peor momento de su vida" llegaría cuando le dijeron que debía ser ingresado con a un psiquiátrico: "Fue el peor momento de mi vida, ¿cómo que un psiquiátrico?", recordó. "Yo por dentro... el manicomio", manifestó el comunicador.

El también locutor manifestó que al momento de ingresarlo a un psiquiátrico fue mucho más duro de lo que imaginó.

"Entran los enfermeros... se puso... nunca en mi vida lo vi tan fuerte [su papá], te juro que parecía una película de los Avengers, se estaba madreando a todos", explicó Yordi, quien sin poder contener las lágrimas agregó: "es lo más lastimoso y doloroso que tú puedes ver, a una persona que amas tanto".

El presentador de TV le indicó a Adela Micha que lo más duro fue cuando lo estaban metiendo al vehículo que lo iba a trasladar a la clínica psiquiátrica, pues su papá le pidió "ayuda".

"Lo agarran y lo van a meter a la camioneta y entonces, yo me acuerdo de su cara viéndome y diciéndome: 'mi amor, ayúdame'", recordó el conductor rompiendo en llanto. "Fue muy fuerte" añadió el conductor.

Yordi Rosado narró que al final su papá falleció feliz, pues aproximadamente cuatro meses después del ingreso de su padre al psiquiátrico, el señor pudo salir.

Tras este triste y crudo episodio, el papá de Yordi logró que dejara de tomar alcohol y vivió durante 10 años más. Durante ese tiempo el entrevistador pudo convivir con él como nunca lo había hecho.

"Vivió 10 años, recuperamos el tiempo perdido, recupere a mi papá. Él falleció seis meses después de un viaje que realizamos, falleció en su cama feliz", finalizó el exparticipante de Big Brother.