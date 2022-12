¿Andrés García en la ruina? Vacían sus cuentas y exhiben cheques cobrados por su esposa

GUERRERO.— La salud y fortuna de Andrés García se han convertido en temas de gran polémica, pues entorno a ello se ha generado una fuerte disputa entre el hijo del actor, Leonardo García y la esposa del exgalán de telenovelas, Margarita Portillo, quien está al cuidado del protagonista de "Pedro Navaja" y quien también es señalada del deterioro de la salud del actor. Sin embargo, ahora la mujer ha sido tachada de haber dejado en la ruina a García; unas fotos de unos cheques sería la "prueba".

Los problemas del actor de 81 años parecen no terminar, pues además de lidiar con la cirrosis hepática que padece, ahora tendría que sobrellevar la bancarrota, pues recientemente se ha difundido que le vaciaron sus cuentas por lo que estaría sin ni un peso.

En entrevista con la revista TV Notas, José Fernando Nolasco, un presunto exempleado de Andrés López Portillo, hijo de Margarita Portillo, reveló que el hijastro de García es quien le da sustancias ilícitas (cocaína) al histrión.

El hombre, quien dijo haber sido muy cercano a López Portillo debido a que durante tres años trabajó para él, mencionó que a "Andrés García le dan un trato que no merece”.

“Trabajé tres años con el hijo de Margarita; yo era su mano derecha, pero me despidió a finales de noviembre pasado... yo le movía muchas cosas, era su hombre de confianza: me tocaba desde hacer el súper hasta recoger y repartir dinero... Le moví mucho dinero, millones de pesos, arriesgando mi propia vida...”, explicó el exempleado.

¿Andrés García en la ruina? Vacían sus cuentas

Nolasco también comentó que “lo único que están esperando Margarita y su hijo” es que el actor se muera.

“Al señor lo veo muy mal, ya no deja el oxígeno... Yo a diario veo las noticias y creo que en cualquier momento se verá que falleció don Andrés García, pero eso es lo único que están esperando Margarita y su hijo”, puntualizó el entrevistado.

Asimismo, José Fernando confirmó que al actor le suministraban medicamentos por órdenes de Margarita, pero desconoce si era “para poder manipularlo”.

“... Lo empastillaban por órdenes de la señora Margarita y que cuando lo hacían se ponía mal, pero no me dijeron qué tipo de pastillas eran, no sé si eran para hacer que estuviera mal y poder manipularlo”, externó el hombre.

El exempleado también mencionó que la esposa de Andrés Garcia está enterada de que su hijo le da drogas al actor e incluso le lleva escorts, pero no dice nada porque ambos “se están beneficiando de la venta de las propiedades del histrión”.

“Su esposa y su hijastro no tienen corazón porque se están beneficiando de la venta de sus propiedades... Parte del dinero que le llegué a mover al hijo de Margarita fue de la venta de una propiedad de don Andrés García, que le dicen ‘El Castillo’. Esa propiedad está valuada en 60 millones de pesos, pero Andrés López Portillo la vendió entre 20 y 25 millones de pesos”, detalló Nolasco.

En la plática, José Fernando reveló que de la venta de "El Castillo" a Andrés García el hijo de Margarita Portillo “solo le dio un Jeep y un millón de pesos”.

Exhiben millonarios cheques cobrados por la esposa de Andrés García, Margarita Portillo

El exempleado del hijastro de Andrés García reveló que el pasado mes de mayo lo mandaron a cambiar tres cheques de la cuenta del actor, cada uno era por medio millón de pesos, sin embargo, desconoce si obligaron al actor a firmarlos o falsificaron su firma: “era para vacIar la cuenta, lo más seguro es que Margarita fue quien sacó el dinero”.

De acuerdo con el entrevistado, él cree que ese dinero habría servido para remodelar un hotel que tiene Andrés López Portillo en Tulum o para un penthouse que acaba de comprar.

José Fernando Nolasco también mencionó que “hace dos meses y medio llevaron a Andrés a la CDMX para que ante un notario firmara para ceder todas sus propiedades”.

“...Venía con oxígeno y todo, venía mal, pero era urgente firmar los documentos que traían Margarita y su hijo. Era sobre la casa de la playa, porque la de los manglares ya se vendió hace como dos años.... ahora sí, ¡ya lo dejaron encueradito!, porque ya lo trajeron a firmar las propiedades’”, detalló el exempleado del hijastro de García.

Exempleado aviso al hijo de Andrés García que la esposa del actor le quitó su dinero

En la charla, el hombre que reveló qué está pasando con la fortuna que acumuló el actor de 81 años, también manifestó que llamó a Leonardo García, hijo del histrión, para avisarle que estaban dejando a su papá sin dinero.

“...Le conté que Andrés López Portillo había vendido ‘El Castillo’ y que no le había dado el dinero de esa venta a su papá... también le dije lo de los cheques y se molestó mucho”, indicó el hombre.

Asimismo, la fuente que reveló detalles de los Portillo dijo que Leonardo García le mencionó que en mayo que visitó al actor, éste le dijo “que no encontraba su chequera, porque Margarita se la llevaba, y que le faltaba un millón y medio de pesos”.

Nolasco puntualizó que los hijos de Andrés no han ido a verlo “porque no se pueden acercar a la casa de la playa, ya que ahí hay órdenes expresas de la señora Margarita de que sí se acercan, ¡los van a correr a balazos!”.

¿Por qué el exempleado reveló cómo supuestamente Margarita Portillo y su hijo despojaron a Andrés García y están afectando su sald?

Finalmente, José Fernando Nolasco, presunto exempleado de Andrés López Portillo, hijo de Margarita Portillo, externó que si reveló los "secretos" de los Portillo para quedarse con todas las propiedades y el dinero del exgalán de telenovelas, fue porque se le hace injusto que lo despidieran son liquidarlo conforme a la ley, pues señaló que necesita una operación de rodilla que vale 120 mil pesos.

“...Él siempre me prometió el Seguro Social y nunca me lo dio. Los últimos días que trabajé con él fui con la rodilla lastimada, porque él insistía, pero tengo una fisura en el ligamento anterior cruzado y varias lesiones... El último día que trabajé, yo creo que él estaba bajo el influjo de alguna droga, porque me regañó horrible por llegar tarde y después me dijo que descansara, que luego él me llamaba, hasta hoy lo sigo esperando”, concluyó el hombre.

Por último, el exempleado mencionó que ya emprendió acción legal contra Andrés López Portillo y que si le llega a pasar algo, a el o a su familia, hace responsable al hijastro de Andrés García.

