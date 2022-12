Julión Álvarez confiesa por qué se presentó ebrio a un palenque

QUERÉTARO.— Hace unos días Julión Álvarez desató la crítica luego de que fuera exhibido en estado de ebriedad en pleno palenque. Tras la polémica que causó el evidente estado inconveniente del cantante, éste decidió dar la cara y explicar el porqué se presentó así a un show, además aprovecho para disculparse con el público que asistió al fallido concierto.

La "ola" de comentarios negativos que generó su última presentación en el Palenque de la Feria de Querétaro 2022, el pasado 9 de diciembre, orillaron a Julión Álvarez a pronunciarse sobre los vídeos que se viralizaron, y en los que se muestra como el cantante de "Me vas a extrañar" no pudo interpretar sus canciones debido a que estaba muy borracho.

Asimismo, Julión quiso explicar porque no fue capaz de mantener el equilibrio sobre el escenario como se mostró en grabaciones difundidas en TikTok, Twitter y otras redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, el oriundo de Chiapas, compartió un vídeo que acompañó de un largo texto en el que aceptó que se presentó en estado inconveniente al Palenque en Querétaro, pero esto se debió a que su hermano Ricardo Álvarez le llevó al grupo Traviezoz de la Zierra, quienes le compusieron el corrido ‘A mi paso’.

La interpretación de la canción que habla sobre lo que le sucedió al ser puesto en la lista negra del Departamento del Tesoro en Estados Unidos, un problema con el que lidió más de cinco años y que pausó su carrera artística, le provocó un "sentimiento" que lo motivo a beber, pero "se le pasaron las copas".

“Les comparto… me la cantan, me ganó el sentimiento. Días sin tomar como ese día lo hice porque quería evitar llorar…(no se logró). No es excusa, no me arrepiento y no es que sea sinvergüenza”, escribió el cantante.