CIUDAD DE MÉXICO.— Eugenio Derbez he reaparecido en algunos eventos luego del aparatoso accidente que sufrió y con el que generó preocupación e intriga, pues en un principio se desconocían los detalles de como se fracturó el hombre en varios pedazos. Sin embargo, su regreso a dado de qué hablar por los comentarios que ha emitido; recientemente le respondió a Victoria Ruffo quien lo llamó "viejito".

Eugenio Derbez le responde a Victoria Ruffo; exhibe que es una ''adulta mayor''

Eugenio Derbez llegó a la Ciudad de México para pasar la fiestas decembrinas en el país, pero antes de dirigirse a donde se estará hospedando fue interceptado en el Aeropuerto por los medios de comunicación que le preguntaron al también productor sobre las declaraciones que su expareja emitió cuando él estaba en cama recuperándose de la fuerte caída y cirugía a la que tuvo que ser sometido tras estar jugando con unos lentes de realidad virtual.

El actor inició comentando sobre su actual estado de salud tras fracturarse el hombro derecho en 17 partes, asimismo, aprovechó las cámaras de los medios para agradecer el apoyo de todos los que le enviaron buenos deseos para su pronta recuperación.

Sin embargo, no pudo evitar ser cuestionado sobre el comentario de la mamá de su hijo José Eduardo Derbez, quien indicó que Derbez está "viejito".

"Mira, se tardó… No. Estoy muy agradecido, vi que me había mandado buenas vibras, buenos deseos y estoy muy agradecido por eso. Así es que hoy elevaré una oración por ella de regreso", inició declarando el histrión.

Posteriormente, el actor de "La Familia P. Luche" no pudo evitar "contraatacar" y en un tono bromista afirmó que a la actriz de telenovelas, Victoria Ruffo, no debería hablar de su edad, pues "ella es mayor que él".

"Oí que dijo que estaba yo viejito y nada más quería recordarle que ella es mayor que yo, entonces… Yo estaba muy dolido por lo de tantos años que dejé de ver a mi hijo, pero ya hay que superarlo", indicó el también comediante.

No obstante,"previniendo" el escándalo, Eugenio Derbez agradeció los buenos deseos de la actriz y recalcó que la mala relación que tuvieron por muchos años había quedado atrás, pues ahora entre ellos había un trato cordial.

Eugenio Derbez habla de su actual estado de salud tras fracturarse el hombre

Por su parte, el programa "Venga La Alegría" compartió parte de la entrevista que le hicieron a Derbez a su llegada a la CDMX.

En el matutino de TV Azteca, se mostró cuando el actor explicó sobre cómo ha avanzado su recuperación tras la grave fractura que sufrió.

"Tuve visita con el doctor que me operó y ya me dijo que voy muy bien. Es una recuperación larga, aún no puedo hacer muchas cosas. Va a llevar de 6 meses a un año una recuperación completa", detalló el productor.

El protagonista de la película "No se aceptan devoluciones" también confesó que sí sufrió de depresión tras el accidente, pues llegó a pensar que perdería el brazo.

"Me dio un poco de depresión. Te pasan muchas cosas por la cabeza cuando te dicen que ya no vas a recuperar el movimiento que tenías antes. Pensé que podía llegar a perder el brazo...", comentó el actor.

¡Eugenio Derbez llegó a la CDMX y nos compartió cómo se encuentra luego del accidente que sufrió en el hombro! uD83DuDE4CuD83DuDCFA #VLA #QuieroCantarFinalistas pic.twitter.com/r6nXDJg0GH — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 15, 2022

¿Cuántos años tiene Victoria Ruffo?

Fue el pasado mes de septiembre que Victoria Ruffo se pronunció sobre la aparatosa caída que sufrió el padre de su hijo José Eduardo Derbez.

En aquella ocasión, la actriz sorprendió al confesar que al enterarse del accidente de Eugenio emitió una oración por él, sin embargo, la también llamada 'Reina de las telenovelas" no pudo evitar lanzar un comentario sobre la edad del comediante (lo llamó "viejito").

Sin embargo a su llegada a México, Derbez le respondió y la exhibió, pues le recordó que es ella es mayor que él.

Aunque la respuesta del actor sobre que él es menor que Victoria Ruffo ha generado confusión, pues de acuerdo con Google y la actriz, ella tiene 60 años de edad, mientras que Eugenio Derbez recientemente cumplió 61.

Las declaraciones del actor, productor, comediante y director, como era de imaginarse causaron revuelo, pero hasta el momento la actriz no se ha pronunciado al respecto para aclarar o desmentir si Eugenio es menor que ella.

