Mara Patricia confiesa si fue novia de Eugenio Derbez: (Vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO.— Mara Patricia Castañeda decidió ponerle fin al rumor que su colega Pati Chapoy espació a mediados del pasado mes de octubre. En una reciente entrevista, la periodista de espectáculos aclaró si fue una de las novias de Eugenio Derbez como aseguró la líder del programa "Ventaneando".

Mara Patricia confiesa si tuvo una relación con Eugenio Derbez

En entrevista con el programa "La historia de mi vida", de Keep up dated.TV, Mara Patricia Castañeda reveló si se encontraba en la lista de exnovias de Derbez.

Recordemos, que fue Pati Chapoy quien en una emisión de "Ventaneando" afirmó que la exesposa de Vicente Fernández Jr y el actor y productor de "La Familia P.Luche" sostuvieron un romance, es por ello que al aclarar este rumor, Mara fue muy directa y decidió "contestarle" a la conductora de TV Azteca.

"Le voy a contestar a Pati, cuando ella me lo pregunte, le voy a contestar, no te voy a decir nada Hugo, porque Eugenio no ha dicho nada, él está casado, yo estoy casada”, comenzó diciendo Mara Patricia Castañeda.

Sin embargo, la líder de programas de espectáculos en Televisa, reveló que su relación con Eugenio Derbez comenzó gracias a Silvia, la madre del padre de uno de los hijos de Victoria Ruffo.

“Yo solo voy a dar una pista, con quien yo empecé la relación con los Derbez, fue con doña Silvia, esa es una pista. Ella era mi vecina en la colonia Del Valle, saquen sus conclusiones...”, indicó Mara

Aunque previniendo el escándalo, la periodista externó su cariño y respeto hacía Alessandra Rosaldo, la esposa de Eugenio Derbez.

"Conozco a Alessandra de años... Alessandra sabes que te quiero con todo mi corazón, Eugenio sabe que lo adoro, sus hijos", puntualizó", la exnuera de Vicente Fernández.

Antes de finalizar la entrevista, Mara Patricia Castañeda le mandó un mensaje a Pati Chapoy, e indicó que ella misma quiere responderle personalmente la pregunta que la líder de "Ventaneando" pidió le hagan los demás periodistas.

“Con Paty nos vamos a tener que sentar; (Pati) le dijo a Bisogno ‘pregúntenle’. Los estoy esperando y a través de tu medio, vamos a invitar a Pati, a Daniel, que vengan a la casa y que me pregunten”, concluyó entre risas Mara.

A pesar de su aclaratoria, en redes sociales internautas comentaron que la supuesta relación sentimental que tuvo la periodista con Derbez sí sucedió como indicó Pati Chapoy, pero Mara Patricia no hablará sobre este noviazgo por respeto a las actuales parejas de ambos.

