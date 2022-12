PUEBLA.— Cazzu además de haber conquistado a Christian Nodal también quiere ganarse el cariño de los mexicanos es por eso que en una reciente presentación, la cantante se "retractó" y "ofreció" disculpas a los mexicanos luego de que presuntamente se burlara de la derrota de México ante Argentina en la Copa Mundial Qatar 2022.

Cazzu se ''disculpa'' tras haberse ''burlado'' de la derrota de México ante Argentina

La argentina habría aprendido a la mala las consecuencias de meterse con el fútbol y la Selección Mexicana, pues algunos aficionados decidieron "cancelarla", esto luego de que la rapera hiciera mención de la derrota de México contra Argentina en el Festival Musical Flow Fest, donde se presentó el pasado sábado 26 de noviembre.

Y es que la novia de Christian Nodal tuvo la desatinada idea de "burlarse" de la derrota de la Selección, pues en pleno escenario y a minutos de iniciar su show hizo un comentario sobre el partido entre México y Argentina, en el cual la selección liderada por Messi venció a la escuadra tricolor.

"¿Están tristes porque perdieron, no?", dijo la trapera, lo que ocasionó los abucheos y rechiflas del público que se había dado cita para verla.

Si bien las palabras de Cazzu pudieron no haber sido emitidas con mala intención, varias personas las interpretaron como una "ofensa", por lo que tras su comentario su concierto no logró levantar el ánimo de los asistentes.

Y es que la actual pareja sentimental del intérprete de "Botella tras botella", intentó arreglar su error asegurando que lo suyo no era fútbol, pero el público mexicano no la perdonó; aunque Cazzu no se dio por vencida.

La cantante sudamericana se presentó en Puebla y estando ahí, reiteró su amor por México, por lo que muchos tomaron esto como una disculpa pública tras la "burla" que emitió días antes.

Así fue como Cazzu, la novia de Nodal se habría disculpado por burlarse de la derrota de México ante Argentina

La intérprete de "Turra" eligió su concierto en Puebla para disculparse con la afición mexicana. Mediante un pequeño discurso aseguró que nunca hablaría mal de ningún mexicano, asimismo, Cazzu admitió que los malos comentarios la afectan emocionalmente.

"Estoy impresionada por ustedes porque a pesar de ser mi primer show, hay mucha gente... Quiero decirles que jamás los ofendería. Así como ustedes se sienten cuando alguien habla mal de ustedes en su día normal y se les rompe el corazoncito, me pasa igual", externó la cantante motivada por el cariño de sus seguidores poblanos.

Julieta, nombre real de la trapera, también explicó que al subirse al escenario y ver a la gente cantando y bailando sus canciones, cualquier tristeza y cualquier mal pensamiento se aleja de su cabeza, por lo que esperaba que esa noche a su público le pasara lo mismo.

"Gracias por todo el amor, espero que estas canciones yo pueda devolverles todo el amor que me dan", finalizó la novia del exprometido de Belinda, quien por primera vez se presentó en Puebla.

Cabe destacar que hace unos días, Cazzu también dio un show por primera ocasión en Guadalajara, ahí aprovechó para cantar con mariachi una nueva versión de su tema "Piénsame" acompañada de su novio, Christian Nodal.

¿Christian Nodal fue ignorado por fans de Cazzu?

El cantante Christian Nodal estuvo en Puebla acompañando a Cazzu, sin embargo, tras su visita un vídeo se hizo viral, pues su reacción hacia las fans de su novia ha dado de qué hablar, algunos internautas aseguran que le incomodó ser "ignorado".

En redes sociales, internautas debatieron sobre la actitud del sonorense, quien presuntamente se molestó cuando un grupo de personas interceptaron la camioneta en la que iba Cazzu y él; la emoción de las fans de la argentina habría sido tanta que supuestamente lo ignoraron, pero la reacción del cantante habría desatado los comentarios.

En el vídeo compartido en TikTok en el perfil de Cristian Rincón, se observa como Nodal se tuvo que hacer a un lado cuando fans de la cantante comenzó a acercarse a ella, los gestos de Christian al ser "ignorado" desataron la controversia.

Pese a este "altercado", el intérprete de "Adiós amor" continúa acompañando a su novia durante su gira por México.

