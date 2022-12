Ingrid Coronado confiesa que es Anna Ferro, quien quiere ''pleito''

CIUDAD DE MÉXICO.— Tras la muerte de Fernando del Solar se reveló el contenido del testamento del exconductor del programa "Venga la Alegría", fue así como Ingrid Coronado se enteró de que su expareja dejó desprotegidos a sus hijos. Debido a ello la autora de "Mujerón" indicó que emprendería acciones legales, pero antes de interponer una demanda, la conductora de TV intentó llegar a un acuerdo con Anna Ferro, viuda del argentino y albacea de la herencia de éste.

Tal y como lo comentó semanas atrás Rodrigo Cachero, actor y mejor amigo del fallecido presentador de TV, la exintegrante de Garibaldi intentó llegar a un acuerdo con la maestra de Yoga, pero ésta no ha querido llevar la "fiesta en paz".

En un encuentro con la prensa, la también locutora fue cuestionada sobre si podría arreglar sus problemas con la viuda de Fernando del Solar sin llegar a los juzgados, a lo que Ingrid señaló que Anna Ferro es quien no quiere.

"¿Podrían arreglarlo de una forma pacífica, sin llegar a los juzgados, sus problemas", le preguntaron a la exesposa de Fernando del Solar. "Se necesita voluntad de las dos partes […] No tengo respuesta (de su parte)...", mencionó la presentadora de TV a su paso por la alfombra roja del Tennis Fest MX, en el cual participó Rafael Nadal.

Otras de las incógnitas que resolvió Ingrid Coronado recientemente fue sobre si ya había demandado a Anna Ferro para que ésta le de lo que según la excondcutora de "Venga la Alegría" cree que le corresponde a sus hijos.

Sobre este cuestionamiento, la autora de "Mujerón" admitió que todavía no ha iniciado el proceso legal, pero afirmó que pronto tendrá que hacerlo

"No, he empezado con ese juicio. Yo confío en la legalidad y a mí me gusta hacer las cosas de la forma correcta y tendré que hacer lo que tenga que hacer", detalló la exGaribaldi.