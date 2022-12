Kim Namjoon, RM de BTS, lanza ''Wild Flower'' (con Youjeen): ¿Qué dice la canción?

Kim Namjoon, mejor conocido como RM de BTS, presenta su primer material en solitario después de cuatro años "Índigo", para el cual la noche del jueves (en México) lanzó su carta presentación "Wild Flower", una colaboración con a cantante Youjeen.

Cabe destacar que el vídeoclip cuenta con varios subtítulos -entre ellos español-, para que además de la experiencia musical, sus seguidores puedan disfrutar de la experiencia del significado detrás de la interpretación.

Y es que "Wild Flower" no es solo una balada que versifica el rap de Namjoon con los tonos suaves de Youjeen, sino que también es una confesión del líder de BTS sobre sus pensamientos más sinceros.

¿Qué dice la canción "Wild Flower"?

"Wild Flower" captura con franqueza las reflexiones de RM desde su posición actual, expresando anhelos por el pasado y esperanzas por el futuro.

"Cuando no tienes los pies en la tierra, cuando tu propio corazón te menosprecia, cuando tus sueños de devoran y sientes que no eres tú, anhelé las llamas, incluso anhelé su hermosa caída. Incluso antes del inicio, me imaginé aplaudiendo al final con una sonrisa", versa el inicio del tema, que desde sus primeros minutos acumula miles de reproducciones a través de YouTube.

De esta manera, el líder de BTS reflexiona sobre el éxito y el fracaso ante el mismo y de cómo se imaginó enfrentándolo, en medio de las propios temores de sus integrantes ante la despedida, quizá, porque en los últimos años se cuestionó sobre el futuro de la agrupación surcoreana ante las obligaciones cívicas de sus integrantes por cumplir con el servicio militar.

En medio de la próxima despedida de Jin, el primero en cumplir con el alistamiento; RM, J-Hope, Jimin, Suga, Jungkook y Taehyung se encuentran promocionando sus trabajos en solitario.

De esta manera, Kim Namjoon presenta "Indigo", un álbum en solitario que contiene un total de 10 canciones, todas las cuales RM participó en la composición, escritura y producción. El líder de BTS también participó activamente en todos los aspectos de su nuevo álbum, incluido el diseño conceptual y la dirección del MV.

A continuación la letra de la canción "Wild Flower" completa en español:

Campo de flores, ahí es donde estoy

Tierra abierta, ahí es donde estoy

Sin nombre, eso es lo que tengo

Sin vergüenza, estoy en mi tumba

Cuando tus pies no tocan el suelo

Cuando tu propio corazón te subestima

cuando tus sueños te devoran

cuando sientes que no eres tu mismo

todas esas veces

Anhelé las llamas

Anhelé una hermosa caída

Incluso antes del comienzo, imaginé

Un final donde podría aplaudir y sonreír

Eso es lo que deseé

Cuando todo en lo que creía se distanció

Cuando toda esta fama se convirtió en grilletes

Por favor, quita mi deseo de mí

No importa lo que cueste

Oh, déjame ser yo mismo

Oh, todos los días y todas las noches

El dolor persistente y la mente criminal Las

noches, los latidos de mi corazón me mantuvieron despierto

La triste luna creciente colgaba más allá de la ventana

Me deseo una noche encantadora

Sobre mi estado es una vida de gran tamaño Aferrándome

desesperadamente a un globo a la deriva

Te pregunto dónde podrías estar ahora A

dónde vas, dónde está tu alma

Yo, ¿dónde está tu sueño?

Voy a esparcirme por ese cielo

Enciende una flor, un trabajo floral

Flor floral

Va a brillar por ese cielo

Enciende una flor, un trabajo floral

Flor floral

¿Dónde será finalmente mi final

Todo es tan agotador, de la A a la Z. ¿Cuándo finalmente se quitará

esta máscara miserable

Sí, yo no soy un héroe, yo no soy un villano

un campo, puse mis ojos en los cielos

Ahora no puedo recordar lo que tanto quería

Confié Era feliz, ahora un mero recuerdo

Sí, he estado yendo, no importa lo que esté enfrente

No importa lo que pueda ser

Recuerdos de aferrarme al borde del amanecer y escupir cosas

La sociedad es toda por la voz más fuerte

Y aquí estoy, todavía hablando en silencio

Es un aparte, un bote en flor

Para enfrentar todos los prejuicios y malentendidos

No me importa mucho que me lancen al aire

Aterrizado sobre mis propios pies

Entre las flores sin nombre

No puedo volver a las estrellas, no puedo

Bajo los pies, solo voy

A un destino sin propósito

Ni siquiera conociendo mi propia tristeza

Incluso haciéndome amigo de las sombras

me iré.

Hizo una

pausa y resultó estar gloriosamente descalzo

Nada estaba destinado a ser mío

Y no me digas que tienes que ser alguien

Porque nunca seré como ellos ( Enciende una flor )

Sí, mi comienzo fue la poesía

Mi única fuerza y sueño que me protegió hasta ahora ( Enciende una flor )

Fuegos artificiales ardientes a flowerworks

niñez a la eternidad

me quedaré en este campo estéril

Ah, volveré algún día