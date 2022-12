Los Caligaris se desmarcan; queda fuera del grupo integrante que ofendió a México

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Federico Zapata, exintegrante de Los Caligaris que fue separado de la banda luego del comentario en Twitter en el que insultó a los mexicanos, llevaba una década en la agrupación argentina, y en su reciente gira por el país, compartió fotografías en tierras aztecas.

Zapata generó polémica al escribir en Twitter un comentario que se viralizó y generó el repudió de los fans, quienes pedían que la agrupación no estuviera en el Vive Latino 2023.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el músico respondió a las críticas que Paco Villa, comentarista de TUDN, hizo al arquero de la selección albiceleste Dibu Martínez, y tratando de defender a su compatriota utilizó calificativos negativos para calificar a los mexicanos.

“Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota… dejen de llorar prueben con el futbol americano o el béisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros… marica”, se lee.

Las peticiones para que la banda quedara fuera del cartel del Vive Latino no se hicieron esperar. Federico Zapata ofreció disculpas a la gente que se sintió ofendida y reconoció que el público mexicano le ha dado alegrías y experiencias hermosas; pidió que no se involucrara a la banda, pues ellos no tenían nada que ver con lo que él escribía.

Pregunta seria: ¿Vive Latino @vivelatino no seria buena idea cancelar a Los Caligaris @LOSCALIGARIS por los Tweets de sus integrantes como Federico Zapata @fedeluiszapata? Sino no voy al festival. pic.twitter.com/QYxOiJFZFW — La Corneta Negra (@LaCornetaBlack) December 21, 2022

Los Caligaris separan a Zapata de la banda

Después, cerró su cuenta de Twitter y Los Caligaris dieron a conocer que Zapata quedaba fuera de la banda: “Su dicho no refleja nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestro amor hacia México y su gente. Ante tal situación anunciamos la desvinculación de la banda de este integrante ya que sus declaraciones llenas de violencia, no nos representan”.

Hace unas semanas, cuando Los Caligaris ofrecieron varios conciertos en México, Federico Zapara compartió en Instagram varias fotografías turísticas por lugares como Ciudad de México y Toluca. En entrevista hace algunos años para el medio argetino Mira el Norte, Federico Zapata habló de México y del cariño del público de ese país.

“México es un tema especial, allá a la banda le va bien, es un mercado que ya está trabajado, nosotros llegamos al aeropuerto de México y hay mucha gente esperándonos con banderas, con fotos para que les firmemos, estamos dos horas; es lo mejor”, expresó.

Zapata reconoció que esas muestras de amor y admiración del público le sirven a los músicos para impulsarlos a dar lo mejor y así poder responder al cariño de la gente.

“Un poquito de alimento para el ego sirve para los músicos, es lo que te hace brillar un poco más para la gente que busca eso, hay que devolver un poco, si la gente te agita, te busca, la gente te posiciona en el lugar de la fama, y hay que ser como la gente quiere que seas”, dijo entonces.