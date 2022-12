iKON deja YG Entertainment: ¿Qué pasará con el grupo?

A través de un comunicado, la agencia de representación artística YG Entertainment anunció que los seis miembros de iKON dejarán la agencia una vez que finalice su contrato.

"Les informamos que después de una larga discusión con los integrantes de iKON sobre sus actividades futuras, por respeto a las opiniones de los demás, acordamos finalizar nuestra contrato exclusivo después de la expiración de su período de contrato", se lee en el escrito que cita Soompi en Español.

De esta manera los seis Kim Jinhwan, Bobby, Song Yunhyeong, Goo Junhoe, Kim Donghyuk y Jung Chanwoo, dejarán la agencia una vez que concluya su contrato con YG Entertainment, agencia con la que debutó en 2015.

"Agradecemos sinceramente a iKON, que ha estado con nosotros como uno de los artistas de nuestra agencia hasta ahora. Esperamos con ansias sus actividades futuras en una amplia variedad de campos, y los estaremos animando".

También agradeció a las iKONIC, como se les conoce a las seguidoras de iKON, a quienes pidió seguir brindando apoyo a la agrupación, aunque no se aclaró si los integrantes podrán conservar el nombre o si se trata de una separación para continuar cada cual sus proyectos en solitario.

¿iKon se separa?

Como se sabe, Junhoe recién tomó el reto de actuación al integrarse como parte del reparto de un nuevo drama protagonizado por Yoo In Na, Yoon Hyun Min y Joo Sang Wook, el cual lleva el título (tentativo) de “Bo Ra! Deborah”.

Cabe recordar que apenas en noviembre pasado, la agencia negó que Bobby tuviera intenciones de dejar la empresa, tras un fuerte rumor divulgado por medios coreanos.

“El rumor no tiene fundamento. Todavía le queda tiempo en su contrato”, informó entonces la agencia que no especificó cuándo vencería el mismo.

Bobby hizo su debut como miembro de iKON en 2015 con el sencillo de calentamiento “MY TYPE”.

A principios de mayo de 2022, iKON regresó con su cuarto mini álbum “FLASHBACK”, al que siguió "But You", que ya cuenta con más de 19 millones de reproducciones. En 2021 lanzaron con éxito el tema "Why, Why, Why" que a la fecha acumula más de 39 millones de reproducciones.