Niurka exhibe ''intimidad'' de su hijo Emilio Osorio; causa polémica: Vídeo

MÉRIDA.— Acostumbrada a generar controversia, Niurka Marcos desató las reacciones y los comentarios luego de que revelará una de las cosas que Emilio Osorio y ella hacían cuando él era un niño y ahora él se "niega" a hacer porque ya creció. Asimismo, la cubana dejó ver que ni sus hijos se salvan de sus polémicas declaraciones, por lo que en esta ocasión su "víctima" fue el hijo de Juan Osorio.

Niurka exhibe ''intimidad'' de Emilio Osorio; a esto se niega su hijo

Mediante sus historias de Instagram, la cubana publicó un vídeo en el que mostró el incómodo y penosos momento que vivió el menor de sus tres hijos, luego de que la vedette hiciera una "revelación" un tanto íntima, que terminó haciéndose viral.

En la grabación en la que se muestra a Niurka y Emilio en lo que parece ser una convivencia familiar en la casa de la cubana en Mérida, Yucatán, la vedette aprovecha para contar un "recuerdo" que tiene de cuando el también hijo de Juan Osorio era "chiquito".

Sin embargo, la también actriz decide emitir su relato con su característica irreverencia, y es así como la cubana termina diciendo que el joven actor se dejó de bañar con ella hasta los nueve años.

Por si esto no fuera suficiente motivo para sentirse apenado, Niurka lanzó un comentario que termina ruborizando al también aspirante a cantante.

“Bebé, cuando eras chiquito te bañabas conmigo, hasta los nueve años te bañaste conmigo, ¿qué pasó después que ya no quisiste? He querido que se bañe conmigo desde entonces para ver cuánto le ha crecido el pi%&, pero no quiere” fueron las palabras que dijo Niurka mientras se escuchaban de fondo las risas de las otras personas que estaban presentes.

Debido al vergonzoso momento, Emilio Osorio solamente se lleva las manos al rostro evidenciando la pena que le hizo sentir su mamá.

Posteriormente, el joven termina pidiéndole a la cubana que le pare a la broma, y para tratar de finalizar el tema, éste opta por desearle a los seguidores de su mamá y de él felices fiestas.

“¡Mamá, por favor! Es Navidad, Feliz Año muchachos, bendiciones”, externó Emilio mientras que Niurka se carcajeaba por haber puesto en evidencia al menor de sus hijos.

Niurka balconea Emilio Osorio en Instagram: “He querido que se bañe conmigo desde entonces” pic.twitter.com/ncmbppigxX — Lo + viral (@VideosVirales69) December 28, 2022

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Niurka avergüenza a su hijo en internet, sin embargo, pese a su controvertido humor, la exparticipante de “La Casa de los Famosos” ha dejado ver que sostiene una excelente relación con Kiko, Romina y Emilio.

Te puede interesar: Niurka tacha de ''parásitos'' a sus hijos; exhiben audios