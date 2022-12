CIUDAD DE MÉXICO.— MasterChef Celebrity México 2022 se ha convertido en uno de los programas favoritos de la televisión mexicana, sin embargo. al igual que en anteriores temporadas, el reality de cocina ha sufrido numerosas filtraciones, aunque lo que no había pasado es que la propia conductora emitiera un spoiler. Tatiana, quien funge como presentadora del programa contó que tras un error que tuvo, lloró y temió debido a la controversia que su filtración generó.

MasterChef Celebrity México 2022. Tatiana confiesa que la hicieron ''llorar'' por error

La también llamada 'La Reina de los niños' hace un par de meses compartió en sus redes sociales una fotografía en la que reveló detalles de la final del programa de cocina de TV Azteca.

Sin embargo, pese al escándalo que se generó por la publicación, la producción le impidió a la también cantante dar declaraciones sobre su error. Pero recientemente habló del resbalón que tuvo, el cual según Tatiana le causó varios problemas.

Asimismo, la intérprete de "Pin Pon" confesó que la hicieron llorar, pues casi la corren de MasterChef Celebrity México.

¿Tatiana reveló al ganador de MasterChef Celebrity México 2022?

En entrevista con la periodista Inés Montero para su canal de YouTube, Tatiana habló de la polémica que se desató cuando sin querer publicó una foto "spoiler" de la final de MasterChef Celebrity México 2022.

Recordemos que la fotografía que publicó 'La Reina de los niños' a modo de agradecimiento por ser parte del reality de cocina, revelaba quienes son los finalistas de la 'cocina más famosa de México'.

De igual modo, la imagen de Tatiana causó gran alboroto, pues mientras ella mostraba cómo fue el último día de grabaciones, apenas había transcurrido un par de semanas desde que comenzara a transmitirse el programa.

Pero en su defensa Tatiana aseguró que ella no sabía que los seguidores del programa fácilmente identificarían a los finalistas:

"Para mí fue hermosísimo decir 'el último día'... toman la foto y yo la subo diciendo 'la última y nos vamos, los voy a extrañar... Yo no sabía que los fans de hueso colorado de MasterChef saben que les ponen filipinas a los finalistas... yo dije 'es una foto de lejos'", explicó Tatiana a Inés.

'La Reina de los niños' también mencionó que etiquetó al productor, a sus compañeros y a la empresa, y nadie le dijo nada: "yo no lo hice con dolo, yo lo hice por despedirme de todos", agregó la presentadora de TV.

MasterChef Celebrity México 2022. ¿Cómo fue que hicieron "llorar" a Tatiana?

Tatiana también contó lo que sucedió con la producción de MasterChef Celebrity México después del spoiler que lanzó.

De acuerdo a lo relatado a la periodista, ella tomó un vuelo a Villahermosa, Tabasco, a las 4 de la mañana, porque tenía un espectáculo, y a las 8 de la mañana fue informada de la polémica que se había desatado en redes.

"Me toca la puerta mi mánager y me dice: '¡Tatiana! Se acaba de armar un relajo, parece que te van a cancelar el contrato, que te van a demandar", detalló la conductora, quien hasta ese momento seguía sin entender qué había hecho mal.

Una vez que le explicaron, confiesa: "Lloré, sentí que la sangre se me bajó a los pies, fue horrible... los haters me empezaron a decir 'ojalá te demanden, eres una estúp$%d*', unas cosas espantosas, decían que ya no verían el programa".

La originaria de Monterrey confesó que por el escándalo que se desató la regañaron, pero lo peor es que por poco no le pagan.

"Obviamente me regañaron muchísimo, sí fue horrible, mi contrato sí estaba en veremos, todavía no me pagaban y fue como 'híjole, ya eché a perder el trabajo de dos meses de todas las personas'", puntualizó 'Tatis'.

Asimismo, Tatiana confesó que no poder dar ninguna declaración le generó gran estrés: "Se me caía el pelo, bolas de pelo del estrés, fue horrible y no pude dar ninguna declaración, me decían 'no, ya no lo arregles, ya no digas nada'".

Tatiana asegura no saber quién es el ganador de MasterChef Celebrity México 2022

Pese a toda la controversia que se generó, Tatiana finalizó la entrevista asegurando que hasta el momento desconoce quién es el ganador, pues se graban seis finales alternativos, y hasta el día que se transmite la final, se sabe quién es el triunfador.

