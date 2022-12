Joven revela ''modus operandi'' del Clan Trevi-Andrade; así quisieron llevarse a su mamá

Con pruebas de las cartas y fotografías, María Bruzón contó a través de TikTok la historia de su madre Natalia, quien estuvo a punto de convertirse en una de las víctimas del llamado Clan Trevi-Andrade, operado por el entonces reconocido productor musical Sergio Andrade.

En su relato, la joven salvadoreña aclara que su intención no era buscar señalar culpables o la presunta responsabilidad de Gloria Trevi en el clan que acompaña su apellido, luego de que por años el nombre de la cantante estuvo ligado al de esta red de trata de menores, muchas de las cuales fueron abusadas por su entonces pareja sentimental, su también representante Sergio Andrade. María insiste que comparte las cartas y fotos, únicamente para contar la historia de su madre.

La tiktoker ubica los hechos entre 1991 y 1992, cuando Gloria Trevi ofreció algunas presentaciones en El Salvador. Su madre, Natalia, de entonces 13 años de edad, asistió junto a sus amigas al concierto, para después ser acompañadas por la abuela de María al hotel donde se hospedaba la intérprete de "Pelo Suelto".

María evidenció el hecho enseñando una fotografía de su madre junto a sus amigas y Gloria, quien también les dio su autógrafo. Explicó que más tarde una persona les dijo que Sergio Andrade estaba en busca de nuevos talentos, por lo que decidió realizar una audición de "último minuto" con las adolescentes.

El ''modus operandi'' de Sergio Andrade

Cuenta que la forma de convencer a su abuela de no acompañar a las menores, fue justificando que la mayoría de las veces las niñas se ponían nerviosas delante de un familiar, por lo que la madre de Natalia aceptó que su hija y sus amigas subieran solas a la habitación del productor.

Una vez ahí, Andrade les dijo que se desvistieran y les presentó unos atuendos "diminutos", según describe María; y les dijo que ellas debían decidir con cuál presentarse. La tiktoker destaca que tanto su madre como sus amigas eran unas niñas que evidentemente no pusieron en duda las intenciones del adulto, quien las vio desnudarse y después las hizo bailar para él.

Cuenta que tras la audición, pasaron unos meses antes de que entrara en contacto por medio de cartas con parte del equipo de Gloria Trevi, entre ellos Érika Aline Hernández, quien le ofreció un trabajo, además de clases de canto, baile y modelaje, que incluirían una estancia en la casa de Gloria y un pago de mil dólares mensuales.

Imágenes de las cartas del equipo de Gloria Trevi

Lo único que tenía que hacer Natalia era enviarles el permiso firmado de sus padres por escrito, algo que destacaba y puntualizaba Aline en dicha carta, según explica María.

Es en ese punto que los abuelos de María comenzaron a sospechar de que algo no estaba bien, por lo que le dijeron a su hija que aceptarían su mudanza, siempre y cuando ella viviera en casa de una tía en México. Ante esta exigencia de los padres, las cartas dejaron de enviarse. En este punto, María aclara que su madre nunca tuvo aptitudes para el canto o baile.

¿Cómo se libró Natalia de ser parte del clan Trevi-Andrade?

María cuenta que meses después su madre recibió nuevamente una carta de Aline, quien presuntamente se disculpó con ella por no escribirle antes e insistió en que se había metido en problemas por no darle seguimiento a su ingreso al grupo. No obstante, parecía que había hecho caso omiso a las peticiones de los padres y, por el contrario, insistía en que Natalia se presentara con urgencia a México.

Natalia entonces ya se había inscrito a un nuevo curso escolar, por lo que optó por continuar su educación y no perseguir el supuesto sueño de ser artista.

Respecto a lo que pasó cuando se destapó el escándalo del clan, María explica que su familia no tuvo mucho tiempo en analizar los riesgos a los que su madre estuvo expuesta, pues para entonces su abuela se encontraba en fase terminal debido al cáncer, lo que mantuvo a la familia ocupada y unida hasta su último aliento.

A continuación, el vídeo de la tiktoker donde cuenta la experiencia.