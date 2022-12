Anna Ferro habría obligado a Fernando del Solar a casarse para quedarse con su dinero

La polémica entre Fernando del Solar, Ingrid Coronado y Anna Ferro aún continúa, y es que hace unos días, la conductora dio una polémica entrevista a Yordi Rosado en la que exhibió polémicos detalles de su relación con el presentador argentino.

Sin embargo, la viuda de Fernando del Solar ha causado polémica desde que se dio a conocer la noticia de su muerte, pues además de vender una nota difamando a Ingrid Coronado a una famosa revista y de quedarse con toda la herencia del conductor sin dejarle nada a sus hijos, ahora ha salido a la luz que Anna Ferro habría involucrado a Fer del Solar a una secta y, lo obligó a casarse con ella para conseguir dinero, pues la exclusiva también fue vendida. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Revelan polémicos detalles de la secta de Anna Ferro y Fernando del Solar

Hace unos meses se reveló que presuntamente Fernando del Solar y Anna Ferro eran parte de un "grupo de sanación" por parte de la fundación René May, un activista francés que se dedica a "transmitir un mensaje de paz a la humanidad".

Sin embargo, mucho se ha especulado respecto a dicha fundación, pues a través de redes sociales, supuestos testigos comenzaron a decir que Anna Ferro habría hecho que Fer del Solar ingresara ahí solo para quedarse con su dinero.

Ahora, a través del programa "De historia en historia", el periodista Poncho Martínez dio polémicos detalles sobre cómo fue que Fernando del Solar llegó a la secta y cómo es que la supuesta "organización humanista" recluta personas, así cómo sus perfiles, qué es lo que buscan y cuál es su verdadero objetivo.

De acuerdo con el periodista, comentó que habló con testigos y personas que actualmente forman parte de la fundación René May, y le dijeron que buscan personas famosas, pues saben el poder influyente que tienen

"Básicamente te empiezan a alienar, te empiezan a alejar de toda la gente que quieres; están buscando personas que sean famosas, porque una persona famosa va a hacer que muchas personas entren a esto; tiene mucho qué ver con las cuestiones sexuales; buscan personas que estén muy vulnerables para manejarlas; y por último, tienen mucho qué ver con el dinero, porque siempre están hablando de que tiene que ayudar, despréndete, sé libre",

Recordemos que en la reciente entrevista que dio Ingrid Coronado a Yordi Rosado, la propia conductora reconoció que Fer del Solar había cambiado completamente tanto con ella como con sus hijos, no solo por su enfermedad, e incluso llegó a decir que quería dejar las quimioterapias porque según él le hacían mucho mal.

"Te dicen que te puedes curar casi casi de forma mágica, que ya no tomes tratamientos, que ya vemos que Fernando lo hizo y se puso muy mal... que pongas tu mente en blanco, que te olvides de todo y es de 'tienes que obedecer, tienes que obedecer, todos son malos, dános tu dinero'", añadió el periodista

Por otro lado, el periodista reveló que Fernando del Solar amaba a sus hijos, sin embargo, todo cambió cuando conoció a Anna Ferro, y ahorita está muy extraño que toda su herencia se la haya dejado a ella, pues al parecer todo tendría que ver con la secta de René May.

"Pues no es casualidad que Fernando que era un hombre que quería mucho a sus hijos y más allá de lo de Ingrid era un buen tipo, pero ahora que sucede todo esto de la herencia, él no deja nada, deja a su familia desprotegida, y hay testimoniales de que justamente Fernando, los últimos años de su vida perteneció a este grupo"

¿Fernando del Solar se casó por obligación con Anna Ferro?

Poncho Martínez también comentó que la boda de Anna Ferro con Fernando del Solar no habría sido por "amor", sino que más bien, ella obligó al conductor a casarse para conseguir dinero y además, entregarlo a dicha secta, pues recordemos que la exclusiva fue vendida a una famosa revista de espectáculos.

"No fue algo de mucho amor, la boda fue por dinero casi, casi. Fue para casarse y vender la boda. Ahora estamos viendo que la mujer está peleando el dinero y Fernando no dejó nada para sus hijos, yo sí creo que si no dejó nada para sus hijos, definitivamente estaba alienado y metido en algo completamente diferente",

Asimismo, el conductor, expresó que Fernando del Solar cambió de manera notable con sus amigos, pues incluso empezó a alejarse de todos sus seres queridos y de la gente que lo apoyaba.

"Intentó entrar a Hoy y la misma Andrea Escalona menciona que le decía que 'es que no se ríen de mis chistes y no me siguen la corriente', y que ella le decía, 'oye no Fer, es que primero tienes que adaptarte a ellos, y no todos a ti', y salió del programa porque Fernando se empezó a alejar y alejar de todo... Es sorprendente saber que Fernando sí tenía mucho dinero y ahora no sé sabe a dónde se fue ese dinero".