Will Smith tras el golpe a Chris Rock: ¿Qué le dijo Dezel Washington? Eugenio Derbez lo cuenta

Lo ocurrido en la pasada ceremonia de los Premios Óscar 2022, en la que Will Smith propinó una cachetada en vivo a Chris Rock tras una "broma" a su esposa Jada Pinkett Smith; continúa generando diversas reacciones y opiniones. Así también, asistentes como el mexicano Eugenio Derbez -que estuvo presente en la gala-, revela cómo vivieron ese momento y lo que sucedió después, y que no fue televisado.

Algunas cámaras lograron captar el momento en el que, tras el golpe y el momento incómodo en el que Will Smith insultó al presentador de los Premios Óscar 2022, Denzel Washington y el comediante Tyler Perry se acercaron al actor de "Yo Robot" para intentar tranquilizarlo.

Durante unos minutos se puede ver al trío platicando, por lo que muchos se preguntan qué fue lo que Denzel Washington le dijo a Will Smith. Un testigo de primera mano es Eugenio Derbez quien, en entrevista para Gustavo Adolfo Infante, compartió cómo vivió ese momento:

"Fue muy fuerte. Estábamos ahí adentro cuando pasó, todos soltamos la carcajada porque pensamos que era broma, pero llegó un momento cuando empezamos a oír las groserías y dijimos: ‘esto no puede ser broma, esto es en serio’. Entonces se hizo un silencio tremendo y hubo mucha tensión", contó Derbez en declaraciones citadas por El Financiero.

¿Qué le dijo Denzel Washington a Will Smith?

Aunque no estaba cerca, Derbez cuenta que el veterano actor le pidió a Will Smith disculparse por lo que había sucedido, pues coincidió con Perry en que lo ocurrido era un hecho lamentable que debía corregirse. No obstante, Will no estaba dispuesto a ofrecer disculpas a Rock, ni a la Academia.

“Le dijo a Will Smith: ‘Tú tienes que arreglar esto ahora’, y se lo llevó a backstage. No sabemos qué pasó, pero se lo llevó con la intención de arreglar el pleito", señala el director, quien vio coronarse a CODA, filme en el que participa, como Mejor Película 2022.

Cuenta que sabe de buena fuente que detrás de bambalinas, Will ya se había disculpado con productores y el propio Chris Rock, quien también había intentado un acercamiento previo para intentar aclarar las cosas con Jada y su esposo.

"De muy buena fuente nos enteramos que le dijeron: ‘¿Qué te pasa? Tienes que arreglar esto inmediatamente porque no hay manera de que el mundo entero vea a un hombre de color enojado, golpeando a otro hombre de color", además asegura que en un momento Washington le habría soltado: "Ten cuidado. En tu momento más alto es cuando el diablo viene por ti".

Y es que además, Smith consiguió esa misma noche el Óscar a Mejor Actor por su interpretación en "Rey Richard: Una familia ganadora", un galardón que se vio empañado por la serie de comentarios alrededor y el amplio debate entre si se "portó como un caballero al defender a su esposa" y entre los que critican que recurriera a la violencia en una ceremonia ampliamente televisada.