Sasha Sokol rompe el silencio sobre su historia con Luis de Llano: ''Siento vergüenza''

Han pasado 33 años, pero para Sasha Sokol la consciencia y reconocimiento de lo que vivió con el productor Luis de Llano ha sido una experiencia que hoy le hace sentir "vergüenza y dolor".

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la intérprete recurrió a Instagram para contar su historia y reconocer que aquella relación estuvo marcada por el abuso de un hombre de entonces 39 años a una niña de 14 que iniciaba su carrera artística.

El productor habló para el canal de YouTube de Yordi acerca de la relación y admitió haberse enamorado profundamente de Sasha, quien fue la que dio por terminada la relación que duró seis meses.

"Sí, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó".