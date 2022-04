Luisito Comunica se va contra aerolínea al perder sus maletas

Luisito Comunica insultó a personal de una aerolínea debido a que perdieron su equipaje y, adicional, no le permitían abordar para llegar a su destino con su familia.

El Youtuber, caracterizado por documentar sus viajes, relató en sus historias de Instagram el trato que sufrió por parte del personal de la aerolínea e incluso, la pérdida de su equipaje.

¿Qué le pasó a Luisito Comunica en su viaje a Canadá?

“Casi no nos dejan subir al avión. No decía nada de dónde estaba en la puerta. No decía en dónde era el avión. Llegamos a una fila de todos abordando y todavía cargando la maleta. Para mí que mi carnal estaba de malas, porque no lo querían dejar abordar tras llegar un poco tarde, lo bueno es que si nos dejaron subir, volaremos, volaremos claro que sí. No se confíen en las pantallas de los aeropuertos”, mencionó.

Pese al trago amargo al inicio de su viaje, éste no fue el último, pues una vez que logró abordar el avión, éste no despegó de inmediato, lo cual hizo que Luisito comenzara a impacientarse con la situación.

“Llevamos media hora parados. Yo calculo que vamos a estar otra media hora parados. Esto va muy retrasado, se predice y se cumple. Y el brother de ‘no se puede abrir porque se hace tarde’. El vuelo estaba agendado a las 5:50 y son casi 7:30. Entendemos que hay retraso, que no nos querían dejar entrar que porque nosotros retrasábamos el vuelo, pero bueno ya, soy una persona quejumbrosa. Me callaré. A dejar de quejarnos”.

Aerolínea pierde equipaje de Luisito Comunica

Si por si fuera poco los dos problemas anteriores en el viaje de Luisito, al llegar a Canadá, se enteró de que la aerolínea había perdido su equipaje, lo que molestó al influencer debido a que en ese país hacía frío y toda su ropa estaba prácticamente en su maleta.

“Bueno, pues con la novedad de que los imbéciles de la aerolínea perdieron nuestro equipaje y son las dos de la mañana. Hace frío y traemos esto solamente. Moraleja no confíen en las aerolíneas, en nadie y bueno es levantar un reporte”, señaló.

“A ver si sirve de algo, por suerte mi mamá no documentó. Nos presto suéter. Levantamos un reporte, vamos a tener que comprar mucha ropa. ¿La aerolínea nos paga? ¿Nos compensa? Lo bueno que nos queda de aprendizaje, aún así es no confíes en Aeroméxico. Nos dijeron los de Aeroméxico que suelen tardar una semana en regresar las maletas”, concluyó.

Opiniones encontradas en redes sociales

Los seguidores del influencer no tardaron en reaccionar al respecto y varios de ellos tuvieron opiniones encontradas, pues destacaron que el trato en ciertas aerolíneas no siempre era el mejor, además, afirmaron que Luisito únicamente habla bien de un servicio cuando lo patrocinan.