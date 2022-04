CIUDAD DE MÉXICO.— Juan Soler, actor y conductor del matutino "Sale el Sol" dio a conocer que se someterá a un procedimiento quirúrgico, por lo que tuvo que suspender sus vacaciones de Semana Santa. El histrión argentino también indicó que la operación se debe a que tiene una hernia inguinal a causa de los ejercicios físicos que realizó.

Conductor de ''Sale el Sol'' se someterá a ''delicada'' cirugía

El conductor de ''Sale el Sol'' reveló que luego de la operación a la que se va a someter se ausentará del programa, pero será por muy poco tiempo, pues recalcó que solo deja la emisión de Imagen Televisión en lo que se recupera.

“Voy a estar un día ausente nada más, el lunes terminando de grabar, me voy al hospital y me hacen la intervención que es laparoscopia, que es muy rápido, voy a dormir esa noche en el hospital”, detalló el galán de telenovelas.

Soler contó que se dio cuenta de que algo andaba mal, cuando empezó a tener molestias, por lo que decidió ir al doctor, y fue así como el médico le indicó que tenía una hernia inguinal. Juan indicó que no es urgente que tenga que operarse, pero el doctor le señaló que sí hay que tratarlo en algún momento.

“Empecé a tener molestias, fui con el doctor y me dice, es una hernia inguinal, no es urgente pero sí hay que tratarlo en algún momento... va a ser el día lunes, me hacen la intervención, el martes estoy en reposo y el miércoles ya estoy de regreso con ustedes”, explicó el actor.

Juan Soler habló sobre por qué la operación le impedirá tener intimidad

El conductor de ''Sale el Sol'' reveló que no podrá tener relaciones, sin embargo, habló de esto con gran sentido del humor.

"No puedo cargar, así que ya saben patita al lomo, salto del tigre… todas esas cosas no las vamos a poder hacer esa noche, pero todo lo demás sí, vamos a estar tranquilos sin levantar peso”, bromeó el actor de telenovelas como "La mexicana y el güero", "Cañaveral de pasiones" o "Apuesta por un amor".

El conductor también manifestó que deberá tener cuidados ahora que se someta a la operación, por ello tuvo que suspender sus vacaciones de Semana Santa. Juan Soler agregó que tuvo que cambiar "el rancho por un restaurante":

“Me iba a ir a un rancho a montar, a nadar, a correr, pero me lo prohibió el doctor e ir a un rancho para estar sentado, viendo a los caballos correr, nadar a la gente, no estoy dispuesto, así que me voy a quedar en la Ciudad de México y quizás el fin de semana me vaya al restaurante de un amigo”, confesó el argentino.