Sasha Sokol a Luis de Llano: ''Nos vemos en los tribunales'', su respuesta

En una nueva respuesta a los dichos de Luis de Llano, Sasha Sokol tomó sus redes sociales para reiterar la obviedad de su primera declaración: un menor de edad no puede consentir. En ese sentido, también aclaró otras "mentiras" descritas en el comunicado del productor musical, en el que asegura que los padres de la intérprete estaban enterados de su relación, pues siempre se manejó con "transparencia".

Defiende que sus padres se enteraron dos años después de su relación, es decir, cuando ella tenía 16 años. Como se ha informado, Sasha Sokol y Luis de Llano iniciaron su idilio cuando ella tenía 14 años y él 39, además, desde su primer escrito recordó que su madre se opuso a que se viera con el productor, por lo que la mandó a estudiar al extranjero, entonces lo suyo se volvió "clandestino".

¿Por qué la mamá de Sasha Sokol no denunció a Luis de Llano?

Aclaró también que su madre intentó proceder entonces contra Luis de Llano, pero que sus abogados le argumentaron sobre el difícil proceso que debía enfrentar con la justicia en México: "falta de legislación adecuada, estigmatización, miedo, vergüenza".

"Ella optó por encarar a Luis y él se comprometió a alejarse de mí. Inmediatamente me sacó de Timbiriche mandándome a un internado en el extranjero.

"Pero aun en Boston, Luis y yo seguimos hablando diario por teléfono y él procuró varios encuentros a espaldas de mis padres. ¿Cómo puede llamar “transparente” a una relación que casi en su totalidad fue oculta? Tengo pruebas de todo lo que digo. Él no, puesto que no existen.".

¿Qué es el Grooming? Sasha Sokol pide dejar de revictimizarla

La propia Sasha definió el término "grooming" como "una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto, con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de un menor de edad, creando una conexión emocional, con el fin de abusar sexualmente de él".

En este sentido, explica que la condición de productor le puso sobre ventaja a ella como una de sus pupilas en la industria, al verse como la niña más especial del mundo al tener la atención de un adulto en quien confiaba y que después abusó de ella.

"Al tratar de echarle la culpa a mi mamá, —las personas que no pueden ver lo que no ven—, simplemente diluyen la responsabilidad del único culpable. Y no hay nada que revictimice más a la víctima que mantener la impunidad del victimario".

¿Sasha Sokol demanda a Luis de Llano?

Insistió en que, en cuarenta años de trayectoria artística, solo hubo dos ocasiones en las que habló del tema, esto siempre con la intención de que se hiciera consciencia sobre los riesgos a los que estaban expuestas las jóvenes estrellas. Tras valorarlo, Sasha concluye su escrito: "Nos vemos en los tribunales", en una clara afirmación de que llevará el caso ante la justicia:

"Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis. A él lo lapidan sus actos. Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales".

