¿Danna Paola en la península de Yucatán? Lanza línea de ropa con importante marca de ropa

YUCATÁN.— Danna Paola es actualmente una de las cantantes más populares, sin embargo, su éxito no se limita a la industria musical, ya que esta incursionando con paso firme en el mundo de la moda, pues además de convertirse en embajadora de la firma italiana Fendi, ahora la también actriz lanzó su línea de ropa en colaboración con la marca española Bershka. La cantante eligió una hacienda en Mérida, Yucatán, como escenario para la campaña publicitaria de su nuevo proyecto.

Danna Paola lanza línea de ropa con importante marca de ropa

No es un secreto que la intérprete de “Mala fama” es una amante de la moda, por lo que recientemente lo confirmó con el lanzamiento de “Selected by Danna Paola” una colaboración con Bershka, en la que mediante una línea de ropa que incluye prendas y accesorios coloridos y muy en tendencia, la cantante compartirá con sus fans sus looks infalibles para esta primavera.

A través de su cuenta de Instagram, Danna Paola anunció el lanzamiento de las prendas que eligió minuciosamente para sus seguidores y amantes de la moda.

La cantante, quien es una inspiración para muchos por los outfits que suelen usar y la hacen ver como una de las más chic, prometió que su línea de ropa se convertirá en un básico de temporada, pues además de prendas, también incluye calzado y accesorios con los que sus fans podrán lucir un look envidiable.

De igual modo, en el Instagram de la marca de ropa española se dio a conocer la colaboración con la intérprete de "Oye Pablo", y también sé compartieron imágenes y vídeos de la campaña, la cual presuntamente se realizó en Yucatán.

¿Danna Paola en la península de Yucatán?

La cantante Danna Paola logró pasar desapercibida a su llegada a la península de Yucatán, pues fue hasta que ella misma compartió varias fotografías y un par de vídeos sobre el lanzamiento de su línea de ropa, cuando varios de sus fans yucatecos se enteraron que la actriz de Élite (serie de Netflix) estuvo en Mérida, Yucatán.

De acuerdo con sus fotos y vídeos publicado en su Instagram y otras redes sociales, la intérprete de "No bailes sola" estuvo en la Hacienda Temozón, ubicada en el kilómetro 182 Carretera Merida-Uxmal, Temozón Sur, Yucatán.

Al parecer, Danna Paola solo estuvo un par de días en la hacienda de Mérida Yucatán, aunque también se especula que pudo tratarse de unas cuantas horas y posteriormente dejó el estado para viajar rumbo a la Ciudad de México, donde acudió al estreno de la obra de teatro "Charlie y la fábrica de chocolate", a su paso por la alfombra roja de dicho evento confirmó que está muy enamorada de Alex Hoyer, su nuevo novio.

En cuanto a la línea de ropa de la intérprete de "Mía" está fue puesta a la vente a partir del 8 de abril, por lo que ya se encuentra disponible tanto en centros comerciales del Mérida, Yucatán y otros estado de la república, así como en la tienda online de la marca.

Cabe destacar que no es la primera vez que Danna Paola elige a la península de Yucatán como escenario ideal para un nuevo proyecto, anteriormente, el estado se convirtió en lugar en el que grabó su vídeo musical "Sodio", tema que causó polémica por la historia que se narró en dicho audiovisual.