Facundo aclara polémica de Televisa y el casting de mujeres en ropa interior (VÍDEO)

Facundo respondió a la polémica que hubo hace unos meses por su nuevo programa en Televisa, en el cual se dijo que hacían castings y a las chicas les pedían quitarse la ropa interior. Ante esta situación el conductor reaccionó a las criticas y aseguró que las cosas se salieron de control y nada de lo que salió en el vídeo que se difundió es verdad. Aquí todos los detalles al respecto.

Hace unos meses, el programa Chisme No like reveló que durante el casting para su nuevo programa en Televisa "Cuál es el bueno" pedían que las mujeres se quitaran el brasier y su ropa interior, lo que causó controversia y molestia en muchos internautas.

El regreso de Facundo a Televisa también sorprendió a muchos, pues en su momento se dijo que la televisora y el presentador no habrían terminado en buenos términos, sin embargo, toda esta polémica puso en el ojo del huracán a toda la producción. Sin embargo, hace unos días, mientras salía de las instalaciones de Televisa San Ángel, Facundo reaccionó a esta situación asegurando que todo se trata de un posible montaje, pues "se desvirtuó" lo que en realidad estaba sucediendo.

"No sé, yo creo que todo está desvirtuado por cómo meten una voz en off. En realidad, lo que se ve no es nada de lo que se oye en el video", respondió