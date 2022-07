La Academia 2022 no está siendo el reality que todos esperaban, pues el domingo 24 de julio Eduardo Ochoa, uno de los participantes, tuvo que ser hospitalizado de emergencia por un cuadro de estrés. Ese mismo día, durante el concierto en vivo, Santiago tuvo que ser atendido en el escenario por paramédicos tras sentirse mal y tener molestias.

Ante esta situación, internautas y exalumnos, entre ellos Zunio, exhibieron las dietas tan estrictas a las que son expuestos y la mala alimentación que tienen, pues las porciones son muy pequeñas y no son suficientes para todo lo que tienen que hacer durante sus actividades diarias.

Este lunes, Alexander Acha, director de La Academia 2022, arremetió contra la nutrióloga asegurando que ella era la culpable de que sus alumnos estuvieran sintiéndose mal, por lo que exigió el despido inmediato de la especialista.

Por su parte, Monste Barojas, también explotó contra la producción asegurando que no tenían dinero para comprar comida, sin embargo, las cosas tampoco han resultado a su favor, pues ahora, internautas han viralizado y exhibido vídeos de la nutrióloga de La Academia en "Enamorándonos", programa para buscar pareja en TV Azteca. Aquí los detalles.

Lee aquí: Rubí es captada despidiéndose de sus compañeros

La Academia 2022. Exhiben vídeos de la "nutrióloga" en Enamorándonos

Monserrat Graciela Barojas Curiel, mejor conocida como Monste Barojas, era la nutrióloga de los participantes de La Academia 2022. Sin embargo, tras varios casos de alumnos que se sintieron mal estos últimos días, fue despedida.

Sin embargo, internautas en redes han asegurado que Monste Barojas estuvo participando en "Enamorándonos" en la emisión de 2019 y aunque se presentó como nutrióloga, solo dijo que era la encargada de un spa.

Las sospechas aumentaron cuando en el buscador de cédulas profesionales en México, colocaron el nombre de la "nutrióloga" y aparece que estudió mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey.

Durante su paso en Enamorándonos, en marzo de 2019, Monste Barojas quedó "flechada" por José Carlos, un joven originario de Monterrey al igual que ella con el que ya había salido anteriormente, pero por cuestiones personales, no pudieron concretar su romance.

Para el mes de mayo ambos decidieron formalizar más su relación y José Carlos le dio un anillo de promesa a Montse, con la finalidad de prometerle que estarían juntos siempre.

Meses más tarde, en septiembre, la nutrióloga de La Academia y su novio José Carlos, dieron la noticia de que estaban esperando su primer bebé.

Ante su supuesta mentira respecto a su carrera y lo que sucedió con los participantes de La Academia, Montse rompió el silencio y arremetió contra la producción del programa, sin embargo, no comentó nada sobre si es o no especialista nutrición o si en realidad estudió mercadotecnia.

Monste Barojas, nutrióloga de La Academia 2022, explota con la producción

Luego de que Alexander Acha culpara a la "nutrióloga" Montse Barojas sobre el mal estado de salud en el que se encuentran los alumnos de La Academia 2022 y de que pidiera a la producción su despido inmediato, la joven de 33 años, también decidió romper el silencio.

"No les está funcionando la dieta que les están poniendo, solicitó que de inmediato retiren a esta nutrióloga. Esto es algo serio (...) Estaban muy bien antes con su alimentación. Estaban dando otra energía, efectivamente no han dormido lo suficiente. Yo he solicitado en numerosas ocasiones que se les permita dormir a los alumnos" dijo Alexander Acha

A lo que Montse Barojas respondió que en efecto, no volvería al programa porque solo estaban diciendo "puras estupideces" y decidió hacer un vídeo en vivo en redes sociales para contar su verdad y versión de la historia. Además agregó que no tenían dinero para la comida, ni para la proteína y comentó que precisamente la semana pasada fue la mejor para los alumnos de La Academia 2022, pues tenían más alimentos para preparar.