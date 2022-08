Ana Lago confiesa por qué no invitó a algunos integrantes de Exatlón México a su boda

MONTERREY.— La boda de Ana Lago fue un evento que se ha visto involucrado en el escándalo, pues tras su realización se ha generado la controversia, ya que un excompañero de la exconcursante de Exatlón México acudió a redes sociales para revelar que no fue invitado. Tras el revuelo que provocó, la gimnasta confesó por qué no invitó a algunos integrantes de la competencia deportiva.

El pasado 30 de julio se llevó al cabo la boda de Ana Lago y Edgar Santana; para sorpresa de fans del programa y televidentes, la celebración religiosa fue transmitida por la señal de TV Azteca. Fue de este modo que los seguidores del reality show pudieron conocer quienes asistieron y quienes no.

La ausencia de algunos excompañeros de la atleta fue lo que motivo el debate en redes sociales, pues fanáticos cuestionaron a Ana — y a otros atletas del reality show de TV Azteca— el porqué no fueron unos cuantos deportistas a este sonado evento.

Tras las críticas y el revuelo que se generó, Ana Lago decidió romper el silencio y aclarar qué pasó.

Sin poder ocultar su molestia, a través de su cuenta de Instagram, la regiomontana dijo que no iba a invitar a alguien con quien no se llevaba mucho. Esto en referencia al vídeo que compartió Koke Guerrero y que ocasionó algunas burlas y críticas en contra de la gimnasta.

“Pues porque no quise invitarlo, no me llevé tanto con él y no es como que lo iba a invitar a un día tan importante y especial para mí… A veces sí saben la respuesta pero se hacen güey*s”, reveló con evidente enojo la exparticipante de Exatlón México.