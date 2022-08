Carlos Rivera revela cómo es su vida de casado con Cynthia Rodríguez (VÍDEO)

Luego de que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera confirmaran su boda y que se casaron hace meses en una ceremonia muy íntima con sus amigos y familia más cercana, fue el cantante quien habló por primera vez al respecto y reveló cómo es su vida de casado.

Recordemos que la pareja llegó hace apenas unos días de su luna de miel por Europa, en donde estuvieron dos meses, supuestamente para que Cynthia Rodríguez se sometiera a un tratamiento de fertilidad para poder quedar embarazada; además, visitaron al papa Francisco en el Vaticano en donde fueron bendecidos por su recién matrimonio.

Cynthia Rodríguez acudió el jueves 11 de agosto a Venga La Alegría no solo para anunciar que se casó con Carlos Rivera sino también su salida del matutino, pues tiene otros proyectos personales en los que quiere enfocarse, pero aclaró que no se va de TV Azteca y que no tiene ningún otro proyecto en otra televisora, ya que salieron rumores de que llegaría a Televisa, específicamente a "Hoy" para suplir a Andrea Escalona por su embarazo.

Carlos Rivera revela cómo es su vida de casado con Cynthia Rodríguez

En una reciente entrevista para Televisa, Carlos Rivera habló por primera vez sobre su boda con Cynthia Rodríguez y demostró una vez más lo enamorado que está de la conductora y cantante.

Carlos, al igual que su ahora esposa, aseguró que hay cosas que no se pueden ocultar y que en este momento su felicidad es sin duda lo que más se nota, pues están en la mejor etapa que pueden vivir.

Hay cosas que no se pueden ocultar, ni la felicidad, ni la salud y en este caso no lo podemos ocultar, deseamos que sea para siempre.

Asimismo, Carlos Rivera mencionó que el sueño más grande para él y para Cynthia Rodróguez es convertirse en papás, sin embargo, tanto él como ella desmintieron embarazo pero están muy entusiasmados con la idea y van a seguir intentándolo hasta que se cumpla su sueño.

Poder formar una familia es el sueño más grande que tenemos, poder ser papás.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera son captados besándose tras su boda

Luego de que Carlos Rivera estrenó ''Te soñé Tlaxcala'', una canción en la que habla sobre la belleza de su natal Huamantla, en el marco de su celebración 'La noche que nadie duerme', fue invitado a estrenarlo en la inauguración y además de cantarle a la Virgen de la Caridad, Carlos y Cynthia hicieron su primera aparición pública después de su boda, en donde fueron captados muy románticos e incluso hasta se dieron un beso frente a los miles de asistentes que estuvieron presentes.

A través de redes sociales fueron compartidos los vídeos de la emotiva celebración, en la que miles de personas se dieron cita para poder recibir a los recién casados con el amor que caracteriza a los tlaxcaltecas.