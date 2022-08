Rebecca Jones tiene cáncer por segunda ocasión; su exesposo lo confirma

Rebecca Jones lucha de nuevo contra el cáncer, así lo confirmó su exesposo, el también actor Alejandro Camacho. En entrevista con el programa "Hoy", Camacho confirmó que Rebecca tiene otra vez cáncer, sin embargo, se encuentra fuerte y en la batalla.

Asimismo, el exesposo de la actriz confesó que la vio hace unos días en unas fotos y admitió que se ve guapísima y que es admirable la entereza que tiene para luchar con esta terrible enfermedad.

"Rebecca está perfectamente bien, está trabajando, está con salud; efectivamente, tiene cáncer, sin embargo, es una mujer tan fuerte, tiene tanta fortaleza, que está perfecta... La veo guapísima, entera, muy bien, fuerte, admirable", opinó.

En 2019, Rebecca Jones de 65 años reveló que había vencido el cáncer de ovario; con la pandemia, continuó con el pensamiento positivo que traía tras haber combatido la enfermedad, así lo platicó en entrevista con El Universal

"Yo vengo de haber presentado una enfermedad muy fuerte, entonces hice cambios (de vida) desde hace tiempo, y de hecho este encierro tampoco me pegó tan fuerte por lo mismo, porque yo venía de haber luchado contra algo muy fuerte, que me hizo necesariamente cambiar hábitos en mi vida, no cambié por la pandemia, simplemente seguí haciendo lo que yo hago"

Actualmente, Rebecca está trabajando en el melodrama de Televisa "Cabo", que se estrenará el 24 de octubre.

Rebecca Jones desmintió tener cáncer en junio

Fue el pasado mes de junio que una revista de espectáculos reveló que Rebecca Jones tenía cáncer por segunda ocasión, sin embargo, la misma actriz desmintió el artículo asegurando que era una noticia falsa.

A través de una llamada en el programa "Hoy", Rebecca hizo las siguientes declaraciones respecto al falso rumor sobre el regreso del cáncer.

“Hay muchas cosas erróneas…son datos completamente falsos, ovarios si tengo muchos pero ya no están, ese tipo de datos perfectamente están mal, es una nota muy mala leche”, dijo

Asimismo, confesó que esa nota salió porque ella no quiso dar una exclusiva a la famosa revista y mucho menos hablar de su salud, y los reporteros decidieron inventar ese chisme.

“El reportero de esa revista me preguntó sobre el tema y yo le dije que no iba a hablar de eso porque estábamos en una obra de teatro y se se molestó…” relató Rebecca Jones

Aunque Rebecca Jones no habló sobre emprender acciones legales en contra de la publicación sí quiso aclarar la nota pues no quiso preocupar ni a su familia ni a sus fans con algo tan delicado como es el cáncer que ella ya había vivido.